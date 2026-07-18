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RC Lens Mercato : un nouveau départ officialisé avant celui d’Agbonifo

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 20:20

Le RC Lens poursuit son dégraissage avec un nouveau départ dans son effectif.

Le RC Lens a officialisé ce samedi soir le départ temporaire de Mattia Fortin, avant celui prévu de Jeremy Agbonifo. Arrivé chez les Sang et Or après son prêt au Calcio Padova, le gardien italien de 23 ans va poursuivre sa progression en Italie sous les couleurs du Palerme FC lors de la saison 2026/27. L’opération prend la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Formé au Calcio Padova, Fortin avait déjà marqué les esprits dans le championnat italien. Le portier d’1,97 m s’était imposé comme un élément important du club vénitien, avant d’être déclassé la saison dernière. À Palerme, Mattia Fortin retrouvera un championnat qu’il connaît et pourra continuer à engranger de l’expérience au haut niveau.

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