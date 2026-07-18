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FRANCE

RC Lens : la raison de l’absence d’Odsonne Édouard face à Boulogne est connue

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 19:40

Absent de la rencontre amicale du RC Lens face à l’US Boulogne ce samedi, Odsonne Édouard n’était pas écarté du groupe en raison d’une blessure importante.

Odsonne Édouard n’a pas participé au match amical du RC Lens face à l’US Boulogne ce samedi (4-1). Une absence qui a rapidement suscité des interrogations chez les supporters lensois, notamment concernant son avenir, alors que l’attaquant est l’une des principales armes offensives du groupe artésien.

Selon les informations communiquées par le journaliste Sébastien Denis, le buteur lensois a effectué un entraînement adapté en marge du groupe dans la matinée, après avoir ressenti une petite gêne physique. Cette précaution explique son absence lors de la rencontre face à Boulogne.

Édouard de retour lundi

Pas d’inquiétude majeure donc pour Odsonne Édouard, qui doit retrouver l’entraînement collectif dès lundi. Le staff lensois a préféré jouer la prudence afin d’éviter toute aggravation avant la reprise des séances normales.

Après une très bonne première saison pour se relancer, Édouard occupe toujours une place importante dans les plans lensois. Son retour avec le groupe lundi sera donc surveillé, mais son absence contre Boulogne relève davantage d’une gestion préventive que d’un véritable coup dur pour les Sang et Or. Reste à voir comment évoluera le mercato pour Édouard, annoncé vers un possible départ selon certaines rumeurs.

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