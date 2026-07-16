RC Lens Mercato : Leca a réglé un nouveau départ !

Le RC Lens poursuit son gros travail de dégraissage. Le jeune gardien Mattia Fortin, recrue fantôme de l’été dernier, va quitter l’Artois pour rejoindre Palerme.

Le RC Lens tient une nouvelle sortie lors de ce mercato. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, un accord a été trouvé avec Palerme pour le transfert du gardien italien Mattia Fortin. Le portier de 2003 va rejoindre le club sicilien après avoir été recruté par les Sang et Or l’été dernier.

Arrivé en provenance de Padoue, club qui était détenu à 68,25% par Joseph Oughourlian, Fortin avait été au cœur d’un mouvement assez flou. Le gardien de 1m97 avait notamment marqué les esprits lors de la montée de Padoue en Serie B avant de rejoindre le Racing. Il n’aura jamais joué sous les couleurs du RCL, étant donné qu’il avait été prêté à Padoue dans la foulée pour poursuivre sa progression.

Une nouvelle étape dans le dégraissage lensois

À Palerme, Fortin devrait retrouver un environnement italien qu’il connaît bien et tenter de relancer sa progression après une saison plus compliquée en Serie B.

Pour le staff lensois, cette sortie permet également de clarifier la hiérarchie dans un groupe de gardiens qui comptait 6 joueurs sous contrat pro, dont Fortin. Le mercato estival continue donc de bouger dans l’Artois, avec plusieurs dossiers encore ouverts dans le sens des départs comme des arrivées.