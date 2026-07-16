RC Lens, OM, Stade Rennais, Paris FC : Lassine Sinayoko bientôt disponible à 0 € ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le conflit entre Lassine Sinayoko et l’AJ Auxerre pourrait prendre une tournure spectaculaire. En refusant une offre du Paris FC qui respecterait les termes d’un engagement écrit pris lors de la prolongation de l’attaquant, l’AJA s’expose désormais à une bataille juridique. Avec un risque immense : voir son meilleur buteur contester son contrat et, éventuellement, partir sans indemnité.

Le dossier Sinayoko devient de plus en plus explosif. Auteur de 12 buts et quatre passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, l’international malien souhaite quitter Auxerre afin de franchir un nouveau palier.

Le RC Lens, l’OM, le Stade Rennais et le Paris FC suivent sa situation. Le club parisien a même décidé de passer concrètement à l’action en transmettant une offre ferme le 12 juillet 2026.

Une offre conforme à la promesse de l’AJA ?

Cette proposition aurait atteint les 6,5 millions d’euros fixés dans un document signé un an plus tôt par Baptiste Malherbe. La direction auxerroise s’y serait engagée à accepter une offre de ce montant si celle-ci arrivait avant le 14 juillet.

Le timing et le prix semblaient donc respecter les conditions établies. Lassine Sinayoko aurait immédiatement fait part de sa volonté de rejoindre le Paris FC. Mais contre toute attente, Auxerre a repoussé la proposition.

Le club bourguignon considérerait désormais que cet engagement est dépourvu de valeur juridique. Après la meilleure saison de la carrière de son attaquant, l’AJA souhaiterait logiquement récupérer une indemnité supérieure.

Sinayoko refuse de reprendre l’entraînement

Cette volte-face a provoqué la colère du joueur de 26 ans. Se sentant trahi par sa direction, Sinayoko a informé Will Still et ses coéquipiers de son refus de reprendre l’entraînement.

La rupture semble désormais totale entre les deux camps. L’attaquant estime avoir accepté de prolonger jusqu’en juin 2027 en échange de la garantie de pouvoir partir sous certaines conditions. Auxerre considère, de son côté, qu’aucun document annexe ne peut l’obliger à accepter une offre.

Si cet engagement ne s’apparente pas nécessairement à une clause libératoire juridiquement applicable, il pourrait néanmoins devenir une pièce centrale en cas de procédure.

Une prolongation potentiellement contestée

Le clan Sinayoko pourrait tenter de démontrer que la promesse de départ représentait une contrepartie déterminante à la prolongation signée en 2025. Il pourrait alors contester la validité de cet avenant en invoquant un consentement obtenu sur la base d’un engagement qui n’aurait finalement pas été respecté.

Une éventuelle qualification de dol et une annulation du contrat ne seraient toutefois ni automatiques ni acquises. Seules les instances compétentes ou la justice pourraient déterminer la portée exacte du document et prononcer une telle sanction.

Mais si la prolongation venait à être annulée, Sinayoko pourrait théoriquement retrouver sa liberté contractuelle. L’AJA risquerait alors de perdre gratuitement un joueur pour lequel elle vient de repousser une offre de plusieurs millions d’euros.

Une aubaine pour ses quatre prétendants ?

Le Paris FC conserve une longueur d’avance puisque Sinayoko aurait clairement exprimé son envie de rejoindre la capitale. Mais une éventuelle rupture de contrat pourrait totalement relancer le dossier.

Le RC Lens, déjà proche de recruter le Malien par le passé, ainsi que l’OM et le Stade Rennais auraient alors l’occasion de récupérer à 0 € l’un des attaquants les plus performants du dernier Championnat.

Auxerre joue donc très gros. En voulant revoir le prix de son buteur à la hausse, le club icaunais pourrait transformer une vente lucrative en immense fiasco financier. Le scénario d’un départ libre reste encore hypothétique, mais le bras de fer est désormais susceptible de se déplacer des bureaux du mercato vers le terrain juridique.