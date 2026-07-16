OM : Lorenzi fait économiser plus d’un million d’euros par mois au club !

Confronté à d’importantes contraintes financières, l’OM vient de réaliser une économie spectaculaire sur sa masse salariale. Les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré pourraient libérer près de 13 millions d’euros par saison.

Le plus gros salaire du vestiaire s’en va

Transféré à Fenerbahçe pour 40 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 2 millions d’euros de bonus, Mason Greenwood était également le joueur le mieux payé de l’effectif marseillais. Avec une rémunération estimée à 420 000 euros par mois, l’attaquant anglais pesait plus de 5 millions d’euros par an dans les comptes du club. Sa vente représente donc une double opération bénéfique pour les finances olympiennes.

Aubameyang et Traoré libèrent 670 000 euros par mois

Le départ annoncé de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne va également soulager considérablement l’OM. L’international gabonais percevait environ 350 000 euros par mois. De son côté, Hamed Junior Traoré, dont le salaire est estimé à 320 000 euros mensuels, doit être prêté au Genoa. Si le club italien prend en charge l’intégralité de sa rémunération, ces deux opérations permettront à Marseille d’économiser 670 000 euros supplémentaires chaque mois.

❗️Avec la vente de Mason Greenwood, l’OM libère le plus gros salaire du vestiaire (420.000€ par mois).



Le prêt de Hamed Junior Traoré au Genoa (320.000€ par mois) ainsi que la vente d’Aubameyang (350.000€ par mois) vont également alléger la masse salariale du club. pic.twitter.com/Q2jEbuMFtD — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 15, 2026

Plus d’un million d’euros économisé chaque mois

En additionnant les trois rémunérations, l’OM pourrait économiser environ 1,09 million d’euros par mois, soit 13,08 millions d’euros sur une saison complète. Un chiffre spectaculaire qui illustre l’ampleur des salaires accordés par le club lors des mercatos précédents. Cette réduction apparaît aujourd’hui indispensable pour respecter les engagements pris auprès de la DNCG et retrouver une situation économique plus stable.

Une marge de manœuvre retrouvée pour Lorenzi

Ces départs vont offrir une véritable bouffée d’oxygène à Grégory Lorenzi, même si l’OM ne pourra pas réinvestir librement toutes les sommes économisées. La direction doit désormais bâtir un effectif compétitif tout en adoptant une politique salariale beaucoup plus raisonnable. Marseille perd plusieurs joueurs importants, mais vient surtout de réaliser un énorme nettoyage financier qui pourrait peser lourd pour la suite de son mercato.