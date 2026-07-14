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FRANCE

OM Mercato : visite médicale en cours pour un partant !

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 15:20
Hamed Junior Traoré sous le maillot de l'OM

L’ailier gauche de l’OM, Hamed Junior Traoré, serait en train de satisfaire sa visite médicale avec le Genoa.

Sauf énorme retournement de situation, Hamed Junior Traoré devrait être le premier départ estival de l’Olympique de Marseille. Comme révélé vendredi dernier par Foot Mercato, puis confirmé par la presse italienne, l’international ivoirien devrait rejoindre le Genoa sous la forme d’un prêt payant d’une saison, estimé à 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 8 millions d’euros.

Traoré passe sa visite médicale avec le Genoa

Comme attendu, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre devrait officiellement s’engager avec le club génois ce mardi. Selon les informations du journaliste italien de Sky Sport Gianluca Di Marzio, Hamed Junior Traoré passerait actuellement sa visite médicale avec le Genoa et devrait ensuite parapher son contrat avec le 16e de la dernière Serie A. Sauf contretemps lors de cette ultime étape, son arrivée devrait être officialisée dans les prochaines heures et son aventure marseillaise prendra ainsi fin après seulement une saison.

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