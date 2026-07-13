OM Mercato : un gros détail bloque un départ pourtant déjà acté

Le FC Twente accélère pour rapatrier Jeffrey De Lange, gardien de l’OM qui a déjà acté son souhait de partir.

Après les départs probables d’Hamed Junior Traoré et Mason Greenwood, l’avenir de Jeffrey De Lange pourrait s’écrire lui aussi loin de l’OM. Arrivé à l’été 2024 pour occuper le rôle de doublure de Gerónimo Rulli, le gardien néerlandais souhaite bien partir et retrouver un statut de titulaire afin de relancer sa carrière dès la saison 2026-2027.

Selon les informations de La Provence, le FC Twente, où De Lange a évolué entre 2017 et 2022 avant de rejoindre Go Ahead Eagles, a décidé de passer à l’offensive pour rapatrier son ancien portier. Les discussions entre les deux clubs sont bien engagées, un intérêt confirmé ces derniers jours par plusieurs médias spécialisés.

Une première offre refusée par l’OM

Mais un gros détail bloque encore le transfert, et il s’agit du volet financier. En effet, le club néerlandais a transmis une première proposition estimée à 2 millions d’euros. Une offre immédiatement rejetée par les dirigeants marseillais, qui considèrent que la valeur marchande de leur gardien a progressé depuis son arrivée en Provence.

Toujours selon La Provence, Twente n’a pas abandonné le dossier et a rapidement présenté un nouveau montage financier afin de convaincre l’OM de négocier. Une réponse du club phocéen est désormais attendue dans les prochains jours.

De Lange veut retrouver du temps de jeu

À 28 ans, Jeffrey De Lange aspire avant tout à retrouver une place de numéro un. Barré par Gerónimo Rulli à Marseille, le Néerlandais estime qu’un départ est la meilleure solution pour retrouver de la continuité et préserver ses ambitions sportives.

Un retour au FC Twente présenterait plusieurs avantages : un environnement qu’il connaît parfaitement, la possibilité de redevenir titulaire et l’opportunité d’évoluer dans une équipe ambitieuse du championnat néerlandais, qualifiée pour les compétitions européennes.

Un dossier qui pourrait rapidement évoluer

Le mercato des gardiens pourrait s’accélérer du côté de l’OM. Alors que l’avenir de Gerónimo Rulli reste lui aussi sujet à plusieurs interrogations, le cas Jeffrey De Lange devrait connaître un dénouement rapidement. Si Twente parvient à satisfaire les exigences financières de Marseille, le portier néerlandais pourrait effectuer son retour aux Pays-Bas avant la reprise de la saison.