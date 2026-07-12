À LA UNE DU 12 JUIL 2026
[14:00]ASSE : Ian Cathro doit déjà gérer un premier imprévu
[13:30]OM Mercato : Lorenzi active une ancienne piste très prestigieuse pour remplacer Greenwood
[13:00]PSG Mercato : c’est confirmé pour Torres, Paris prépare une offre qui risque de faire halluciner le Barça
[12:30]RC Lens : Mamadou Sangaré apporte une excellente nouvelle à Dino Toppmöller
[12:00]ASSE : Cathro prêt à relancer un gros flop, ses premières victimes sont connues
[11:30]OM Mercato : Greenwood attendu en Turquie, le dénouement est imminent !
[11:00]FC Nantes : la réponse cinglante de Michel Der Zakarian à Mostafa Mohamed
[10:30]ASSE : les enseignements du premier match de préparation
[10:00]Revue de presse Mondial 2026 : deux absents pour l’équipe de France, Embolo (Stade Rennais) fait polémique malgré lui
[09:00]ASSE Mercato : c’est bouclé pour la 5e recrue des Verts !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Greenwood attendu en Turquie, le dénouement est imminent !

Par William Tertrin - 12 Juil 2026, 11:30
Mason Greenwood sous les couleurs de l'OM

Selon plusieurs médias turcs, dont Fotomaç, Fenerbahçe aurait transmis une dernière proposition à l’OM pour Mason Greenwood.

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître son épilogue dans les prochaines heures. D’après les informations de Fotomaç et du journaliste Orazio Accomando (Mediaset), Fenerbahçe aurait décidé de passer à l’offensive avec une offre finale estimée à 42 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 3 millions d’euros de bonus, soit un package total de 45 millions d’euros.

Cette proposition aurait pour objectif de convaincre définitivement l’Olympique de Marseille de céder son attaquant vedette, auteur d’une saison particulièrement remarquée sous les couleurs olympiennes.

Une présentation espérée dès ce week-end

Toujours selon les médias turcs, les dirigeants de Fenerbahçe souhaitent aller très vite. L’objectif serait de finaliser l’opération dans les prochaines heures afin de pouvoir présenter Mason Greenwood aux supporters dès dimanche, voire lundi au plus tard.

Le club d’Istanbul considère l’international anglais comme l’une des priorités absolues de son mercato estival et serait prêt à réaliser un investissement historique pour conclure ce transfert.

L’OM face à une décision importante

Pour l’OM, une telle offre représenterait une rentrée financière considérable. Arrivé en provenance de Manchester United, Greenwood possède toujours une forte valeur marchande et suscite également l’intérêt d’autres clubs européens, dont l’Atlético Madrid.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été communiquée par l’OM ou Fenerbahçe concernant un accord définitif. Les prochaines heures devraient néanmoins être décisives dans ce dossier qui anime le marché des transferts.

Si cette offre est bel et bien validée par les dirigeants marseillais, le feuilleton Mason Greenwood pourrait rapidement prendre fin avec un départ vers la Turquie.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot