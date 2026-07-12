OM Mercato : Greenwood attendu en Turquie, le dénouement est imminent !

Selon plusieurs médias turcs, dont Fotomaç, Fenerbahçe aurait transmis une dernière proposition à l’OM pour Mason Greenwood.

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître son épilogue dans les prochaines heures. D’après les informations de Fotomaç et du journaliste Orazio Accomando (Mediaset), Fenerbahçe aurait décidé de passer à l’offensive avec une offre finale estimée à 42 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 3 millions d’euros de bonus, soit un package total de 45 millions d’euros.

Cette proposition aurait pour objectif de convaincre définitivement l’Olympique de Marseille de céder son attaquant vedette, auteur d’une saison particulièrement remarquée sous les couleurs olympiennes.

Une présentation espérée dès ce week-end

Toujours selon les médias turcs, les dirigeants de Fenerbahçe souhaitent aller très vite. L’objectif serait de finaliser l’opération dans les prochaines heures afin de pouvoir présenter Mason Greenwood aux supporters dès dimanche, voire lundi au plus tard.

Le club d’Istanbul considère l’international anglais comme l’une des priorités absolues de son mercato estival et serait prêt à réaliser un investissement historique pour conclure ce transfert.

L’OM face à une décision importante

Pour l’OM, une telle offre représenterait une rentrée financière considérable. Arrivé en provenance de Manchester United, Greenwood possède toujours une forte valeur marchande et suscite également l’intérêt d’autres clubs européens, dont l’Atlético Madrid.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été communiquée par l’OM ou Fenerbahçe concernant un accord définitif. Les prochaines heures devraient néanmoins être décisives dans ce dossier qui anime le marché des transferts.

Si cette offre est bel et bien validée par les dirigeants marseillais, le feuilleton Mason Greenwood pourrait rapidement prendre fin avec un départ vers la Turquie.