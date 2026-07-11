OM Mercato : un nouvel accord est tombé pour Greenwood !

Mason Greenwood aurait désormais trouvé un accord avec Fenerbahçe, mais aussi avec l’Atlético Madrid.

Alors que son transfert à Fenerbahçe semblait en bonne voie, Mason Greenwood pourrait finalement prendre la direction de l’Atlético Madrid. Après avoir contre-attaqué avec une offre de 45 millions d’euros, assortie de 5 millions d’euros de bonus, adressée à l’OM, les Colchoneros seraient également parvenus à trouver un accord avec l’ailier droit anglais.

Accord trouvé entre Greenwood et l’Atlético !

En effet, selon ESPN UK, Mason Greenwood aurait trouvé un accord contractuel avec l’Atlético Madrid, après en avoir déjà conclu un avec Fenerbahçe. L’ancien joueur de Manchester United conserverait toutefois une préférence pour un retour à Madrid, où il avait évolué sous les couleurs de Getafe lors de la saison 2023-2024. Le joueur devrait désormais trancher entre les deux projets dans les prochains jours, une décision qui pourrait intervenir d’ici 48 heures.

Le feuilleton Greenwood est donc loin d’être terminé. Si Fenerbahçe disposerait toujours d’arguments financiers très importants, l’Atlético Madrid miserait davantage sur son projet sportif et sur l’envie du joueur de retrouver la Liga. L’Olympique de Marseille, de son côté, attend désormais que les deux prétendants s’accordent définitivement afin de boucler l’un des plus gros transferts de son mercato estival.