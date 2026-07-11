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FRANCE

ASSE Mercato : énorme retournement de situation signé Cathro pour Ekwah ?

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 10:20
Pierre Ekwah sous le maillot de l'ASSE

Alors qu’un départ semblait inévitable, Ian Cathro pourrait bien relancer Pierre Ekwah à l’ASSE.

Pierre Ekwah est toujours sous contrat avec l’ASSE. Malgré la relégation du club en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025, les dirigeants stéphanois avaient fait le choix de lever l’option d’achat incluse dans le prêt du milieu de terrain en provenance de Sunderland, déboursant ainsi près de 6 millions d’euros pour s’attacher définitivement ses services. Un investissement conséquent qui a rapidement tourné au fiasco, puisque le joueur de 24 ans avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’aventure dans le Forez. Prêté à Watford lors de la seconde partie de saison, Pierre Ekwah n’a finalement pas été conservé par le club anglais, qui a choisi de ne pas lever son option d’achat. Le milieu de terrain a donc fait son retour à Saint-Étienne cet été, où son avenir demeure encore très incertain.

Cathro prêt à relancer Ekwah chez les Verts ?

Mais alors que ce retour cristallise les tensions du côté de l’Étrat, Ian Cathro pourrait bien rebattre les cartes dans ce dossier. Comme l’explique ce samedi Peuple Vert, le nouvel entraîneur des Verts alignerait régulièrement Pierre Ekwah parmi ses titulaires depuis la reprise de l’entraînement. Le technicien écossais apprécierait particulièrement son profil, ses qualités athlétiques et sa capacité à orienter le jeu, au point d’en faire un élément important de son dispositif malgré les incertitudes qui entourent son avenir.

De son côté, la direction stéphanoise n’aurait aucune intention de se séparer facilement du joueur de 24 ans. Toujours selon Peuple Vert, les Verts souhaiteraient récupérer une somme proche de leur investissement initial en cas de départ. Une position qui pourrait compliquer les discussions avec les clubs intéressés, alors qu’Anderlecht aurait notamment manifesté son intérêt pour recruter l’ancien joueur de Sunderland.

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