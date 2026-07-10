La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que l’ailier autrichien Thierno Ballo est plus proche que jamais de signer à l’ASSE, Ian Cathro pourrait lancer un attaquant prometteur chez les Verts.

Le mercato de l’ASSE pourrait réserver une petite surprise dans le secteur offensif. Alors que l’arrivée de Thierno Ballo se rapproche à grands pas, Ian Cathro pourrait également miser sur une jeune pépite déjà présente dans l’effectif stéphanois.

Paalberg inclus dans la rotation en attaque ?

Selon Peuple Vert, Marten-Chris Paalberg pourrait progressivement intégrer les plans du nouveau staff des Verts. Arrivé à Saint-Étienne il y a six mois dans le cadre d’un projet de post-formation, l’attaquant estonien de 17 ans serait suivi de près par la direction stéphanoise. Le jeune buteur est actuellement en phase de reprise et pourrait profiter de la préparation estivale pour se montrer auprès de Ian Cathro.

En interne, son profil serait apprécié et le board stéphanois envisagerait même de lui donner une place dans la rotation offensive. Paalberg serait ainsi considéré comme la troisième option au poste d’avant-centre pour la saison prochaine.

Cathro attentif à la préparation estivale de l’ASSE

Une opportunité importante pour un joueur encore très jeune, mais qui pourrait bénéficier de la confiance accordée par le nouveau projet de l’ASSE. Après avoir travaillé sur le recrutement de profils capables d’apporter immédiatement de la percussion, comme Thierno Ballo sur le côté offensif, l’ASSE semble également vouloir conserver une place importante pour la progression de ses jeunes talents.

Cette stratégie correspond d’ailleurs aux ambitions affichées par les nouveaux dirigeants : construire un effectif compétitif tout en développant des joueurs à fort potentiel. Pour Ian Cathro, la préparation estivale sera donc l’occasion d’observer plusieurs profils et de définir sa hiérarchie offensive. Si Paalberg confirme les promesses entrevues lors de ses premiers mois dans le Forez, il pourrait devenir l’une des belles surprises de la saison des Verts.