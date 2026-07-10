La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé au mercato estival, Pablo Pagis (23 ans) compte sur son entourage pour le placer hors du FC Lorient cet été.

Pablo Pagis devrait animer la suite du mercato estival. Auteur d’une saison convaincante avec le FC Lorient (10 buts et 5 passes décisives), l’attaquant de 23 ans souhaite franchir un cap et son entourage multiplie les démarches pour lui trouver un nouveau point de chute.

L’entourage de Pagis s’est activé

Revenu à l’entraînement en début de semaine avec les Merlus, le fils de Mickaël Pagis reste officiellement un joueur du FC Lorient. Pourtant, un départ demeure l’hypothèse la plus crédible avant la clôture du marché. Malgré les nombreuses rumeurs, aucune offre concrète n’est toutefois arrivée sur le bureau des dirigeants bretons. Comme l’a confirmé Laurent Koscielny en conférence de presse, le FC Lorient n’a encore reçu aucune proposition officielle. But! est en mesure de le confirmer.

Plusieurs clubs français continuent pourtant de suivre le dossier avec attention. L’OM, le Stade Rennais, le RC Lens et l’OL ont tous été associés au joueur ces dernières semaines, tandis que des intérêts venus de Premier League et de Bundesliga restent bien présents. Beaucoup de formations attendent cependant la fin de la Coupe du Monde 2026 avant de passer à l’action.

« Strasbourg n’a pas de coach, on entourage veut le placer partout »

Du côté du RC Lens, l’intérêt est toujours réel. Selon nos informations, les Sang et Or n’ont pas abandonné cette piste mais les exigences financières de Lorient ont sérieusement refroidi les décideurs artésiens. « Le RC Lens va aller dessus mais pas au-delà de 10 millions », nous confie une source proche du dossier. Or, le FC Lorient réclame plus de 15 millions d’euros, hors bonus, pour laisser partir son attaquant. Un écart conséquent qui bloque aujourd’hui toute avancée.

Ces derniers jours, les noms du Paris FC et du RC Strasbourg ont également circulé. Mais selon nos informations, la piste alsacienne ne semble pas vraiment crédible à date. « Strasbourg n’a même pas de coach. Son entourage veut le placer partout », glisse une source proche du dossier. Une chose est certaine : le clan Pagis pousse activement pour trouver une porte de sortie cet été. Reste désormais à savoir quel club sera prêt à répondre aux exigences financières du FC Lorient afin d’offrir à l’attaquant le nouveau défi qu’il recherche.