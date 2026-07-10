Malang Sarr parti libre, Jean-Louis s’active pour lui dénicher un remplaçant digne de ce nom au RC Lens sur ce mercato estival.

Le RC Lens ne veut pas perdre de temps pour reconstruire sa défense. Après le départ libre de Malang Sarr, Jean-Louis Leca et la direction sportive lensoise se sont rapidement mis en quête d’un nouveau défenseur central capable d’apporter des garanties immédiates à Dino Toppmöller.

Obispo pour faire oublier Sarr au RC Lens ?

Et selon Foot Mercato, les Sang et Or auraient déjà identifié leur priorité : Armando Obispo. Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Curaçao, le défenseur de 27 ans aurait tapé dans l’œil du board lensois. Des premiers contacts auraient même déjà été établis afin d’étudier la faisabilité d’un transfert. Après avoir analysé plusieurs profils, le RC Lens aurait décidé de miser sur un joueur expérimenté, capable de répondre aux exigences du haut niveau.

Armando Obispo possède un profil particulièrement intéressant pour le projet artésien : puissant dans les duels, très fiable dans le jeu aérien et capable d’apporter une vraie qualité de relance grâce à son pied gauche. Un profil qui correspond parfaitement aux besoins du Racing, qui cherche un défenseur capable d’évoluer dans une équipe ambitieuse et de s’adapter rapidement aux exigences de la Ligue 1.

Un défenseur expérimenté au CV européen

Armando Obispo n’arrive pas avec un simple statut de révélation. Formé au PSV Eindhoven, le défenseur néerlandais possède déjà une solide expérience du football européen. Avec le club néerlandais, il totalise 112 apparitions en Eredivisie, pour 6 buts et 2 passes décisives. Il a également participé à 14 rencontres de Ligue des Champions, preuve de son expérience au plus haut niveau. La saison dernière, il a encore affiché une certaine régularité avec 27 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont plusieurs apparitions sur la scène européenne.

C’est surtout lors de la Coupe du Monde 2026 que son nom a commencé à circuler davantage. Après avoir représenté les Pays-Bas chez les Espoirs, Obispo a choisi de défendre les couleurs du Curaçao, un choix qui lui a permis de participer à son premier grand tournoi international. Titulaire lors des trois rencontres de la phase de groupes, il s’est rapidement imposé comme un patron défensif. Son match face à l’Équateur, conclu par un nul historique (0-0), a notamment marqué les esprits, le défenseur ayant livré une prestation solide face à une attaque de haut niveau.

Une opération accessible pour le RC Lens ?

Au-delà du profil sportif, l’opération pourrait également séduire le RC Lens sur le plan financier. Sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en juin 2027, Armando Obispo serait évalué autour de 4 millions d’euros selon Transfermarkt. Un montant qui correspond aux capacités du club artésien, toujours attentif aux opportunités de marché.

Le RC Lens aurait donc plusieurs arguments à faire valoir : un projet sportif ambitieux, un temps de jeu important à offrir et la possibilité pour Obispo de découvrir un nouveau championnat. Rien n’est encore signé, mais le message envoyé par Lens est clair : le départ de Malang Sarr ne sera pas compensé par une recrue par défaut. Les Sang et Or veulent un défenseur fiable, expérimenté et capable de devenir rapidement un cadre de l’équipe de Dino Toppmöller. Armando Obispo pourrait bien être le premier gros chantier défensif du nouveau cycle lensois.