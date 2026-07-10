Pronostic Norvège – Angleterre : Haaland et les Norvégiens peuvent-il signer un nouvel exploit ?

Voici l’analyse complète du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et l’Angleterre, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

La Norvège a signé l’un des grands exploits de cette Coupe du monde 2026 en éliminant le Brésil en huitièmes de finale (1-2). Portés par Erling Haaland, les Norvégiens poursuivent leur rêve et défieront désormais l’Angleterre, ce samedi (23h), pour une place dans le dernier carré. Les Three Lions ont, eux aussi, dû s’employer pour venir à bout du Mexique au terme d’un match spectaculaire (2-3).

Coupe du monde 2026 – Norvège vs Angleterre

Samedi 11 juillet · 23h · Hard Rock Stadium

Norvège : le rêve continue

Absente de la Coupe du monde depuis 1998, la Norvège est en train d’écrire la plus belle page de son histoire. Déjà solide en phase de groupes, la sélection de Stale Solbakken a ensuite franchi un cap en phase à élimination directe, d’abord contre la Côte d’Ivoire (2-1), puis surtout face au Brésil (1-2), avec un doublé d’Erling Haaland.

La Norvège s’appuie sur une génération dorée. Haaland incarne évidemment la principale menace offensive, mais Martin Odegaard reste le cerveau de cette équipe, capable de dicter le tempo et de trouver les décalages dans les petits espaces. Autour d’eux, Sorloth, Nusa ou encore Schjelderup apportent de la profondeur, de la percussion et plusieurs solutions dans les trente derniers mètres.

Face à l’Angleterre, les Norvégiens ne partiront pas favoris, mais leur victoire contre le Brésil a forcément changé leur statut. Avec un Haaland en pleine confiance et une équipe capable de souffrir sans paniquer, la Norvège a les armes pour poser de gros problèmes aux Three Lions.

Angleterre : assumer son statut

L’Angleterre poursuit sa route dans ce Mondial 2026, mais elle n’a pas toujours dégagé une grande sérénité. Première de son groupe après des victoires contre la Croatie (4-2) et le Panama (2-0), la sélection de Thomas Tuchel a ensuite tremblé face à la RD Congo en 16es de finale avant de se qualifier grâce à un doublé d’Harry Kane. En huitièmes, les Anglais ont encore dû batailler pour éliminer le Mexique (2-3).

Les Three Lions possèdent pourtant l’un des effectifs les plus complets de la compétition. Entre Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, Phil Foden ou encore Harry Kane, l’Angleterre a de quoi faire mal dans tous les secteurs offensifs. Mais elle devra se montrer plus rigoureuse défensivement, car la moindre erreur face à Haaland peut se payer très cher.

Ce quart de finale ressemble donc à un vrai test de maturité pour l’Angleterre. Sur le papier, elle semble supérieure, mais la dynamique norvégienne et la menace Haaland rendent cette affiche particulièrement piégeuse.

Les confrontations entre les deux nations

La Norvège et l’Angleterre se sont affrontées à plusieurs reprises, avec un léger avantage historique pour les Three Lions.

Sur les confrontations officielles recensées :

Norvège : 2 victoires

Angleterre : 3 victoires

Matchs nuls : 3

Les deux dernières confrontations ont eu lieu en matchs amicaux, en 2012 et 2014, avec deux victoires anglaises.

Les compos probables

La compo probable de la Norvège : Nyland – Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Schjelderup.

Absent : Aucun.

Incertain : Ryerson (blessé).

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane.

Absent : Quansah (suspendu).

Les joueurs à suivre

Erling Haaland (Norvège) : Difficile de regarder ailleurs. Déjà décisif contre la Côte d’Ivoire, l’attaquant de Manchester City a encore frappé très fort en signant un doublé contre le Brésil. Co-meilleur buteur de cette Coupe du monde avec 7 réalisations, Haaland porte littéralement le rêve norvégien sur ses épaules. Sa puissance, son sens du placement et son efficacité clinique devant le but seront les principales menaces pour la défense anglaise.

Harry Kane (Angleterre) : Capitaine et référence offensive des Three Lions, Kane reste l’homme des grands rendez-vous côté anglais. Son doublé contre la RD Congo a permis à l’Angleterre d’éviter une immense désillusion, et son influence dépasse largement le simple rôle de buteur. Capable de décrocher, d’orienter le jeu et de finir les actions, il sera l’un des joueurs clés pour permettre aux Anglais de contrôler ce quart de finale.

Les tendances des cotes : avantage Angleterre

Issue Cote Probabilité Victoire de la Norvège 3,95 24 % Match nul 3,65 26 % Victoire de l’Angleterre 1,91 50 %

Les bookmakers donnent l’avantage à l’Angleterre avant ce quart de finale, mais sans en faire un immense favori. Avec une cote de 1,91, les Three Lions partent avec un léger ascendant face à une Norvège en pleine confiance après son exploit contre le Brésil. Les Scandinaves, proposés à 3,95, ont prouvé qu’ils étaient capables de renverser les plus grandes nations, tandis que le match nul à l’issue du temps réglementaire est coté à 3,65, signe que les opérateurs s’attendent à une rencontre disputée.

Nos pronostics pour Norvège – Angleterre

Erling Haaland buteur : En pleine confiance, l’attaquant norvégien reste sur un doublé face au Brésil et semble capable de marquer contre n’importe quelle défense. Même si l’Angleterre devrait avoir davantage le ballon, Haaland n’a besoin que de très peu d’occasions pour faire la différence.

Qualification de l’Angleterre : La Norvège est sur une dynamique exceptionnelle, mais l’Angleterre possède plus de profondeur, plus d’expérience et davantage de solutions pour faire basculer un match fermé. Les Three Lions pourraient devoir souffrir, mais ils semblent mieux armés pour rejoindre les demi-finales.

Score possible

2-1 pour l’Angleterre : La Norvège a les moyens de faire trembler les Anglais, notamment grâce à Haaland, mais la qualité collective et offensive des Three Lions pourrait finir par faire la différence dans un quart de finale intense et accroché.