Pronostic États-Unis – Belgique : le plus indécis des huitièmes ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale de Coupe du monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Les États-Unis et la Belgique s’affrontent dans la nuit de lundi à mardi (2h) pour un huitième de finale de Coupe du monde 2026 qui s’annonce très ouvert. Solides et efficaces contre la Bosnie-Herzégovine (2-0), les Américains défieront des Belges miraculés, auteurs d’une folle remontada face au Sénégal (3-2 a.p.) au tour précédent.

Coupe du monde 2026 – États-Unis vs Belgique

Mardi 7 juillet · 2h · Lumen Field

États-Unis : confirmer la montée en puissance

Les États-Unis réalisent jusqu’à présent une Coupe du monde très convaincante. Après une phase de groupes maîtrisée, les hommes de Mauricio Pochettino ont confirmé leur solidité en dominant la Bosnie-Herzégovine sans véritablement trembler. Sérieux défensivement, agressifs dans le pressing et capables de se montrer dangereux en transition, les Américains affichent un visage séduisant depuis le début du tournoi.

Portée par son public, la Team USA espère désormais franchir un nouveau cap face à l’une des meilleures nations européennes. Même privée de Folarin Balogun, suspendu, elle pourra compter sur la vitesse de Christian Pulisic, l’activité de Weston McKennie et l’équilibre apporté par Tyler Adams pour tenter de faire vaciller les Diables Rouges.

Belgique : poursuivre sur l’élan de la remontada

La Belgique a sans doute vécu le match le plus spectaculaire des seizièmes de finale. Menés 2-0 par le Sénégal à quelques minutes du terme, les hommes de Rudi Garcia ont trouvé les ressources pour revenir au score avant d’arracher leur qualification en prolongation. Une victoire qui pourrait servir de véritable déclic pour une sélection belge encore irrégulière depuis le début de la compétition.

Les Diables Rouges possèdent néanmoins un effectif capable de faire la différence à tout moment. Avec Kevin De Bruyne à la baguette, Romelu Lukaku dans la surface et Jérémy Doku sur les ailes, la Belgique dispose d’un potentiel offensif considérable. Elle devra toutefois afficher davantage de rigueur défensive face à une équipe américaine qui joue avec beaucoup d’intensité.

Les confrontations entre les deux nations

Les États-Unis et la Belgique se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de leur histoire, avec un avantage global pour les Diables Rouges. La confrontation la plus marquante reste celle des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, remportée par les Belges après prolongation (2-1).

Sur les confrontations recensées :

Belgique : 5 victoires

États-Unis : 1 victoire

Match nul : 1

Même si l’historique est favorable à la Belgique, les États-Unis semblent aujourd’hui plus proches du niveau des Diables Rouges que par le passé.

Les compos probables

La compo probable des États-Unis : Freese – Freeman, Richards, Ream – Dest, Adams, Tillman, Robinson – McKennie, Pepi, Pulisic.

Absent : Balogun (suspendu).

Incertains : McKenzie, Roldan (blessés).

La compo probable de la Belgique : Courtois – Meunier, Mechele, Theate, Castagne – Tielemans, Onana – Doku, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Christian Pulisic (États-Unis) : Véritable leader offensif de la Team USA, Christian Pulisic sera encore l’un des hommes à suivre dans ce huitième de finale. Percutant, capable de faire des différences balle au pied et décisif dans les grands rendez-vous, le joueur de l’AC Milan aura une grande partie des espoirs américains sur ses épaules.

Romelu Lukaku (Belgique) : De nouveau attendu sur le banc au coup d’envoi, Romelu Lukaku devrait entrer en jeu au cours de la rencontre. Déjà décisif en sortie de banc depuis le début de la compétition, l’avant-centre belge peut faire basculer un match grâce à sa puissance, son sens du placement et son efficacité devant le but. Sa présence pourrait être un véritable atout pour les Diables Rouges dans le dernier tiers de la rencontre.

Les tendances des cotes : un duel très équilibré

Issue Cote Victoire des États-Unis 2,70 Match nul 3,20 Victoire de la Belgique 2,65

Les bookmakers s’attendent à une rencontre extrêmement serrée. La Belgique conserve un très léger statut de favorite grâce à son expérience et à la qualité de son effectif, mais les États-Unis, portés par leur public et leur dynamique actuelle, apparaissent comme un adversaire particulièrement dangereux.

Nos pronostics pour États-Unis – Belgique

Les deux équipes marquent : Les deux sélections disposent de nombreuses armes offensives et ont montré depuis le début de la compétition qu’elles savaient se créer des occasions. Avec les espaces que pourraient laisser les deux équipes, un but de chaque côté semble une hypothèse crédible.

Qualification de la Belgique : Malgré un parcours parfois irrégulier, les Diables Rouges possèdent davantage d’expérience dans les matchs à élimination directe. Si les États-Unis devraient leur poser de sérieux problèmes, la qualité individuelle belge pourrait finir par faire la différence dans les moments décisifs.

Score possible

1-2 pour la Belgique : Les Américains devraient livrer une prestation très solide devant leur public et longtemps croire à l’exploit. Mais grâce à ses individualités et à son expérience, la Belgique semble avoir les arguments pour décrocher son billet pour les quarts de finale au terme d’une rencontre disputée.