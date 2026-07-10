Pronostic Argentine – Suisse : le dernier match de Messi en Coupe du monde ?

Voici l’analyse complète du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

On connaît désormais le quatrième et dernier quart de finale de la Coupe du monde 2026. Il opposera, dans la nuit de samedi à dimanche (3h), l’Argentine à la Suisse. Menée jusqu’à la 79e minute, l’Albiceleste, portée par Lionel Messi, a renversé l’Égypte (3-2) en huitième de finale, tandis que les Suisses sont venus à bout de la Colombie aux tirs au but (0-0, 4-3 t.a.b.).

Coupe du monde 2026 – Argentine vs Suisse

Dimanche 12 juillet · 3h · Arrowhead Stadium

Argentine : l’expérience des grands rendez-vous

L’Argentine continue d’avancer, mais sans réellement se faciliter la tâche. Après une phase de groupes convaincante, les hommes de Lionel Scaloni ont été sérieusement bousculés par l’Égypte. Menée jusqu’à la 79e minute, l’Albiceleste a une nouvelle fois démontré toute sa force mentale en renversant une rencontre qui semblait lui échapper.

Comme souvent, Lionel Messi a pris les choses en main au moment où son équipe en avait le plus besoin. Autour de lui, Julian Alvarez, Enzo Fernandez ou encore Alexis Mac Allister apportent un équilibre précieux entre créativité et intensité. Cette génération argentine possède désormais une expérience considérable des matchs à élimination directe, un atout qui pourrait peser lourd dans ce quart de finale.

Les Argentins devront néanmoins se montrer plus rigoureux défensivement. Face à une équipe suisse réputée pour sa discipline tactique, il sera essentiel de trouver rapidement des solutions pour éviter que le doute ne s’installe au fil des minutes.

Suisse : une équipe qui ne lâche jamais

Sans faire énormément de bruit depuis le début de la compétition, la Suisse s’est invitée parmi les huit meilleures nations du tournoi. Après avoir parfaitement négocié son seizième de finale contre l’Algérie, la Nati a cette fois dû puiser dans ses ressources pour éliminer la Colombie au bout du suspense.

Les Suisses restent fidèles à leur identité : un bloc très compact, une excellente organisation défensive et une grande solidarité collective. Même lorsqu’ils subissent, ils concèdent finalement peu d’occasions franches et savent parfaitement gérer les temps faibles.

Offensivement, la Suisse misera avant tout sur sa capacité à exploiter les transitions rapides et les coups de pied arrêtés. Face à une Argentine qui aime avoir le ballon, les hommes de Murat Yakin pourraient accepter de défendre bas avant de chercher à surprendre leur adversaire au moindre espace laissé dans le dos de la défense.

S’ils parviennent à maintenir le score serré jusqu’en fin de rencontre, les Suisses savent qu’ils auront toutes leurs chances de faire douter les champions du monde.

Les confrontations entre les deux nations

L’Argentine et la Suisse se sont affrontées à plusieurs reprises au cours de leur histoire, avec un avantage global pour l’Albiceleste.

Sur les confrontations officielles recensées :

Argentine : 2 victoires

Suisse : 0 victoire

Matchs nuls : 3

La dernière confrontation en Coupe du monde remonte aux huitièmes de finale du Mondial 2014. Après 118 minutes d’un combat très fermé, l’Argentine s’était imposée 1-0 grâce à un but d’Ángel Di María sur une passe décisive de Lionel Messi.

Les compos probables

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez – Messi, Lautaro

Absent : Aucun.

La compo probable de la Suisse : Köbel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka, Jashari – Rieder, Embolo, Ndoye.

Absent : Aucun.

Incertains : Manzambi, Jaquez (blessés).

Les joueurs à suivre

Lionel Messi (Argentine) : Encore une fois décisif face à l’Égypte, le capitaine argentin continue de porter son équipe dans cette Coupe du monde. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à faire la différence dans les moments clés font toujours de lui l’arme numéro un de l’Albiceleste. Dans un quart de finale qui pourrait longtemps rester fermé, un éclair de génie de Messi pourrait suffire à faire basculer la rencontre.

Granit Xhaka (Suisse) : Véritable patron du milieu suisse, le joueur de Leverkusen sera indispensable pour contenir les vagues argentines. Sa qualité de relance, son intelligence tactique et son leadership seront essentiels pour permettre à la Nati de rivaliser dans l’entrejeu et de ressortir proprement les ballons.

Les tendances des cotes : avantage Argentine

Issue Cote Probabilité Victoire de l’Argentine 1,68 58 % Match nul 3,70 26 % Victoire de la Suisse 5,30 16 %

Les bookmakers donnent un net avantage à l’Argentine, dont les chances de qualification sont renforcées par son expérience des grands rendez-vous et la présence de Lionel Messi. La Suisse reste toutefois un adversaire réputé pour sa solidité défensive et sa capacité à pousser les favoris dans leurs retranchements.

Nos pronostics pour Argentine – Suisse

Qualification de l’Argentine : Malgré la belle résistance attendue de la Suisse, l’Albiceleste semble disposer de davantage d’arguments offensifs et d’expérience pour franchir cet obstacle.

Les deux équipes marquent : L’Argentine a montré quelques fragilités défensives face à l’Égypte, tandis que la Suisse sait profiter des espaces lorsqu’elle évolue en contre. Les deux sélections pourraient trouver le chemin des filets.

Score possible

2-1 pour l’Argentine : La Suisse devrait offrir une belle opposition et rendre la tâche compliquée aux champions du monde. Mais sur la durée, le talent individuel de Lionel Messi et de ses partenaires pourrait permettre à l’Albiceleste de décrocher son billet pour les demi-finales.