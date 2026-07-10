ASSE Mercato : les Verts annoncent un départ pour dérouler le tapis rouge à une recrue

L’ASSE poursuit son mercato estival dans le sens des départs. Le jeune gardien Issiaka Touré s’est officiellement engagé avec le SC Aubagne Air Bel.

Nouveau départ à l’ASSE ! En effet, le club a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord avec le SC Aubagne Air Bel en Ligue 3 pour le transfert définitif d’Issiaka Touré. Arrivé dans le Forez durant l’été 2023, le gardien de 21 ans tourne ainsi la page de son aventure stéphanoise après deux saisons passées sous les couleurs des Verts.

Le portier, qui avait signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE en 2024, était considéré comme l’un des éléments prometteurs de la réserve stéphanoise. Ce départ d’un gardien ouvre désormais la voie à un autre portier, étant donné que Mamour Ndiaye devrait bientôt être annoncé, même s’il n’occupera pas le même rôle que Touré.

Une progression constante avec la réserve stéphanoise

Depuis son arrivée, Issiaka Touré s’était imposé comme un titulaire régulier avec l’équipe réserve. Il a disputé 42 rencontres en National 3, tout en étant régulièrement intégré aux séances d’entraînement du groupe professionnel.

Lors de la dernière saison en Ligue 2, le jeune gardien avait également été convoqué à plusieurs reprises dans le groupe professionnel, preuve de la confiance accordée par le staff malgré une forte concurrence au poste.

Un nouveau défi pour poursuivre sa progression

À seulement 21 ans, Issiaka Touré fait le choix d’un nouveau projet sportif en rejoignant le SC Aubagne Air Bel. Ce transfert doit lui permettre de bénéficier d’un environnement propice à son développement et d’accumuler davantage d’expérience au niveau senior.

De son côté, l’AS Saint-Étienne a salué le parcours du jeune gardien et lui a adressé ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière, mettant ainsi un terme à une collaboration entamée en 2023.