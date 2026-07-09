ASSE Mercato : c’est confirmé pour la quatrième recrue estivale !

Thierno Ballo serait bien arrivé à Saint-Étienne afin de s’engager en faveur de l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne accélère son mercato estival. Après les arrivées de Sohaib Naïr et Jakob Breum, et alors que l’officialisation de Mamour Ndiaye est attendue, le club forézien aurait bouclé la venue de l’ailier gauche de Wolfsberger, Thierno Ballo. Les Verts poursuivraient ainsi leur volonté de renforcer rapidement leur effectif afin d’aborder la saison de Ligue 2 avec un groupe le plus complet possible.

Thierno Ballo est bien arrivé à Saint-Étienne

Le média autrichien Krone a confirmé les informations de Tribune Stéphanoise selon lesquelles le joueur de 24 ans serait arrivé dans le Forez afin d’y passer sa visite médicale avec l’ASSE, avant de signer son contrat. Le média autrichien précise que Wolfsberger réaliserait une nouvelle excellente opération financière avec le transfert de Thierno Ballo chez les Verts, sans toutefois dévoiler le montant de la transaction. Sauf retournement de situation de dernière minute, l’officialisation de son arrivée ne devrait donc plus être qu’une question de temps.

Pour rappel, le club stéphanois avait déjà fait affaire avec le club autrichien à l’été 2024 en recrutant Augustine Boakye contre un chèque de 3 millions d’euros. Deux ans plus tard, les dirigeants de l’ASSE semblent donc une nouvelle fois faire confiance à Wolfsberger pour renforcer leur secteur offensif.