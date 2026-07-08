ASSE : un nouveau sponsor arrive, une grosse surprise attend les supporters

L’attente touche à sa fin pour les supporters de l’AS Saint-Étienne. Ce mercredi à 18 heures, à l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, le club lèvera le voile sur son nouveau maillot pour la saison 2026-2027. Une présentation particulièrement attendue puisqu’elle s’accompagnera de la révélation d’un nouveau sponsor principal. Un changement important dans l’identité visuelle des Verts, mais pas seulement. Selon nos informations, les dirigeants stéphanois et Kilmer Sports ont également décidé de miser sur un clin d’œil au passé, avec une tunique qui devrait raviver de nombreux souvenirs chez les amoureux de l’ASSE.

Quelques heures avant cette présentation officielle, le club a déjà communiqué sur l’évolution de son partenariat avec Kelyps Intérim. Associés depuis 2022 et désormais liés jusqu’en 2028, les deux partenaires ont décidé de renforcer leur collaboration. L’entreprise ligérienne, spécialisée dans le recrutement en intérim, CDD et CDI, restera donc très visible autour des équipes professionnelles.

Kelyps Intérim poursuit l’aventure, mais change de place

Présent sur le maillot principal la saison dernière, Kelyps Intérim ne disparaît pas pour autant de l’univers stéphanois. Le groupe conservera une présence importante sur les différentes tenues du club, mais à des emplacements différents. Cette saison, son logo figurera sur la face avant des maillots pré-match, sur la manche des Verts ainsi que dans le bas du dos des Vertes.

Cette évolution ouvre naturellement la voie à l’arrivée d’un nouveau partenaire commercial, dont l’identité sera révélée lors de la cérémonie organisée en mairie. Un partenariat qui devrait marquer une nouvelle étape dans la stratégie de développement impulsée par Kilmer Sports depuis la reprise du club. Les dirigeants nord-américains souhaitent progressivement renforcer les ressources commerciales de l’ASSE tout en modernisant son image, sans pour autant rompre avec son identité historique.

Un maillot inspiré des grandes années des Verts

Selon nos informations, ce nouveau maillot fera clairement référence aux grandes heures de l’AS Saint-Étienne. Kilmer Sports a fait le choix d’une création teintée de nostalgie, avec plusieurs éléments rappelant les périodes les plus glorieuses du club forézien.

Un choix loin d’être anodin dans un club où l’histoire occupe une place si importante et où le souvenir des grandes épopées européennes reste profondément ancré dans les mémoires.

À travers cette initiative, les nouveaux propriétaires semblent vouloir envoyer un message fort : s’appuyer sur l’immense héritage de l’ASSE pour construire l’avenir. Une manière de retisser le lien avec un public de plus en plus impatient depuis leur arrivée, après deux premières saisons très décevantes. Mais si cette présentation devrait séduire les supporters, ces derniers attendent surtout des réponses sur le mercato estival…