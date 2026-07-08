ASSE Mercato : une nouvelle recrue officialisée, c’est un attaquant !

L’AS Saint-Étienne poursuit son mercato estival avec une nouvelle signature tournée vers l’avenir. Après les arrivées de Sohaib Naïr en provenance de Guingamp et de Jakob Breum, recruté à Go Ahead Eagles, le club du Forez a officialisé ce mercredi la signature de Lucas Reynaud. Âgé de seulement 17 ans, le jeune attaquant s’engage pour trois saisons et signe ainsi son premier contrat professionnel avec les Verts. Il intégrera dans un premier temps le groupe réserve dirigé par Sylvain Gibert afin de poursuivre sa progression.

Considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, Lucas Reynaud débarque à l’ASSE avec un parcours déjà remarqué. Originaire de Langon, près de Bordeaux, il a été formé à l’US Vallée de Garonne Illats, au FC Graves puis au Langon FC avant d’intégrer le Pôle Espoirs de Talence. C’est ensuite sous les couleurs du Sport Athlétique Mérignacais qu’il s’est véritablement révélé en inscrivant 14 buts en U17 National, attirant rapidement les convoitises de plusieurs clubs professionnels.

Une ascension fulgurante malgré les rebondissements

Courtisé par les Girondins de Bordeaux, le jeune avant-centre semblait promis au club au scapulaire. Mais les difficultés extrasportives rencontrées par le FCGB ont bouleversé la suite de son parcours. Le Stade Brestois a alors saisi l’opportunité et l’a accueilli à l’été 2024.

En Bretagne, Lucas Reynaud n’a pas tardé à confirmer tout son potentiel. Auteur d’environ 17 réalisations en U17 National, il a ensuite franchi un nouveau cap la saison dernière en U19 National. Avec 18 buts inscrits en seulement 18 rencontres, il s’est hissé au deuxième rang des meilleurs buteurs du championnat. Des performances qui lui ont également ouvert les portes de l’équipe réserve en National 3, mais aussi du groupe professionnel brestois où il a participé à ses premiers entraînements avec les Ty Zefs.

Capable d’évoluer en pointe mais aussi dans un rôle légèrement plus décroché, Reynaud séduit par son sens du but, sa mobilité et sa capacité à peser sur les défenses. Des qualités qui ont convaincu les dirigeants stéphanois de miser sur lui.

Perrin et l’ASSE le suivaient de longue date

À Saint-Étienne, Lucas Reynaud va désormais découvrir un nouvel environnement avec l’objectif de poursuivre son développement avant de frapper à la porte de l’équipe première. Fier de rejoindre les Verts, le jeune attaquant n’a pas caché son enthousiasme au moment de sa signature.

« Je suis très fier de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un grand club, ambitieux, avec des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Je suis un joueur déterminé, qui ne lâche rien et je suis impatient de porter ces couleurs pour lesquelles je suis prêt à tout donner », a-t-il déclaré.

Le directeur sportif Loïc Perrin a lui aussi expliqué les raisons de ce recrutement. « Lucas est un profil que nous observions depuis un moment. C’est un joueur offensif polyvalent, qui sort de belles saisons et va pouvoir répondre à un besoin que nous avions à ce poste dans le groupe réserve avec lequel il va d’abord poursuivre son développement. »

Avec cette troisième officialisation de l’été, après Sohaib Naïr et Jakob Breum, l’ASSE continue de préparer l’avenir tout en renforçant progressivement son effectif. L’arrivée de Lucas Reynaud illustre la volonté du club de s’appuyer sur de jeunes talents à fort potentiel, capables de s’inscrire dans le projet sportif stéphanois sur le long terme.