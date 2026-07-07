Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’arrivée de l’ailier gauche autrichien Thierno Ballo (Wolfsberger, 24 ans) à l’ASSE serait tout proche !

L’ASSE pourrait rapidement enregistrer un nouveau renfort offensif. Après plusieurs arrivées déjà bouclées depuis le début du mercato, Ian Cathro serait tout proche d’accueillir un ailier gauche capable d’apporter vitesse et percussion dans son nouveau projet de jeu.

Ballo à l’ASSE, c’est imminent !

Le nom qui revient avec insistance est celui de Thierno Ballo. L’ailier autrichien, suivi depuis plusieurs semaines par les dirigeants stéphanois, se rapprocherait sérieusement du Forez. Selon Transfer Radar, les discussions sont désormais très avancées : « Un accord total pour l’arrivée de Thierno Ballo à Saint-Étienne est tout proche et devrait aboutir avant la fin de la semaine sauf retournement de situation. Contrat de 4 ans. »

Si cette tendance se confirme, l’ASSE s’offrirait un renfort de poids pour son secteur offensif. Ballo possède un profil très apprécié par Ian Cathro, qui recherche des joueurs capables d’éliminer en un contre un, d’apporter de la vitesse dans les transitions et de créer des différences dans les trente derniers mètres.

Ballo, l’ailier gauche tant convoité ?

Depuis le début du mercato, les Verts ont clairement accéléré leur reconstruction. Jakob Breum et Sohaib Naïr sont déjà venus renforcer l’effectif. Mamour Ndiaye est attendu tandis qu’un ailier gauche figurait parmi les priorités affichées par le nouvel entraîneur écossais de l’ASSE.

Ballo serai donc l’heureux élu et viendrait ainsi compléter un secteur offensif en pleine mutation et confirmerait la volonté de Kilmer Sports Ventures de donner rapidement à Ian Cathro un effectif capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Sauf retournement de situation de dernière minute, le dossier pourrait être bouclé dans les prochains jours.