Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’arrivée de Jakob Breum (22 ans) à l’ASSE pourrait faire deux victimes collatérales chez les Verts.

Officialisé vendredi par l’ASSE après son arrivée en provenance des Go Ahead Eagles, Jakob Breum représente l’une des recrues phares de l’été stéphanois.

Moueffek vers un départ ?

Considéré comme l’un des profils les plus créatifs de son championnat la saison passée, le Danois arrive avec l’ambition de devenir un titulaire sous les ordres d’Ian Cathro. Mais cette arrivée ne sera pas sans conséquences au sein de l’effectif de l’ASSE.

Premier joueur concerné : Aïmen Moueffek. Régulièrement utilisé dans un rôle de meneur de jeu sous Philippe Montanier, l’ancien international Espoirs marocain est pourtant plus performant lorsqu’il évolue un cran plus bas, comme relayeur.

Avec l’arrivée de Breum, son temps de jeu pourrait sérieusement diminuer. D’autant que toutes les parties semblent désormais favorables à un départ cet été. Reste à trouver un accord financier satisfaisant pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2028.

Miladinovic sous pression

Selon Peuple Vert, l’autre victime potentielle de Breum se nomme Igor Miladinovic. Le milieu serbe n’a jamais réellement réussi à convaincre depuis son arrivée et voit désormais la concurrence s’intensifier. Même s’il devrait bénéficier de temps de jeu durant la préparation estivale, le recrutement de Breum le fait clairement reculer dans la hiérarchie.

À lui de profiter des prochaines semaines pour convaincre Ian Cathro qu’il mérite une place dans le projet stéphanois. La concurrence ne vient pas uniquement du mercato. En interne, plusieurs jeunes talents poussent déjà très fort. Luan Gadegbeku, auteur d’une excellente fin de saison dernière, espère confirmer tout son potentiel.

Quant à Paul Eymard, considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation, il retrouvera les terrains dans les prochaines semaines après sa blessure. Avec Jakob Breum comme nouveau chef d’orchestre, Ian Cathro dispose désormais d’une concurrence bien plus relevée au milieu de terrain. Une excellente nouvelle pour l’ASSE… mais beaucoup moins pour certains joueurs déjà présents dans l’effectif.