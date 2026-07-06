Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Florian Tardieu a officiellement quitté l’ASSE, Augustine Bouakye pourrait suivre ses traces prochainement sur ce mercato estival.

Une page se tourne à l’ASSE. Après trois saisons sous le maillot vert, Florian Tardieu a officiellement quitté le club et a tenu à adresser un message d’adieu particulièrement émouvant aux supporters sur ses réseaux sociaux.

Départ émouvant pour Tardieu

Arrivé avec l’ambition d’aider l’ASSE à retrouver les sommets, l’expérimenté milieu de terrain laisse derrière lui de nombreux souvenirs et une image appréciée dans le vestiaire comme auprès du public stéphanois. Mais le mercato des Verts pourrait ne pas s’arrêter là. Selon Le Progrès, Augustine Boakye figure désormais parmi les joueurs susceptibles de quitter le club durant l’été.

Longtemps considéré comme un élément sur lequel l’ASSE souhaitait s’appuyer, le milieu offensif ghanéen ne serait plus totalement retenu par ses dirigeants. Ces derniers seraient désormais disposés à étudier les propositions qui arriveraient sur leur bureau.

Boakye n’est plus intransférable à l’ASSE

Un départ reste toutefois soumis à une condition importante : l’offre devra répondre aux exigences financières fixées par l’ASSE. Hors de question pour les dirigeants stéphanois de brader un joueur sous contrat, malgré une ouverture nouvelle dans ce dossier.

De son côté, Boakye pourrait également voir d’un bon œil un nouveau défi après une période contrastée dans le Forez. Le mercato estival pourrait ainsi offrir une opportunité intéressante aux différentes parties. Après les adieux de Florian Tardieu, le visage de l’effectif stéphanois continue donc d’évoluer. Ian Cathro poursuit progressivement la construction de son groupe, tandis que plusieurs mouvements sont encore attendus dans les semaines à venir.