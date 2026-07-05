ASSE Mercato : Kilmer lance l’opération dégraissage, 9 joueurs concernés !

Le mercato de l’ASSE s’accélère dans les deux sens. Si les Verts restent attentifs aux opportunités, plusieurs départs potentiels pourraient désormais conditionner la suite du recrutement estival.

Avec un mercato qui s’anime du côté des arrivées, l’ASSE va également devoir gérer plusieurs dossiers majeurs dans le sens des départs. À commencer par les deux principales valeurs offensives du club, à savoir Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, pour qui la position est claire en interne : le club ne souhaite pas brader ses actifs.

Selon EVECT, le club se montre toutefois plus ouvert que la saison passée à l’idée d’un transfert, à condition de recevoir une offre jugée cohérente avec leur statut et leur valeur. En cas d’offre jugée insuffisante, la direction n’écarte pas la possibilité de poursuivre avec les deux joueurs sur la saison à venir. Une incertitude demeure néanmoins : la volonté des joueurs de continuer dans le projet stéphanois, alors que plusieurs intérêts extérieurs sont régulièrement évoqués.

Une liste de joueurs concernés par des offres potentielles

Autre cas notable : celui de Pierre Ekwah. Le milieu de terrain figure parmi les éléments susceptibles de quitter le Forez cet été, lui qui a refusé de porter le maillot stéphanois en Ligue 2 la saison dernière. Pour rappel, Anderlecht fait partie des clubs intéressés.

Toujours selon EVECT, l’ASSE ne ferme la porte à aucune proposition concernant plusieurs autres membres de l’effectif. Parmi eux :

Ebenezer Annan

Mickaël Nadé

Ben Old

Igor Miladinović

Aïmen Moueffek

Djylian N’Guessan

Un mercato qui peut s’accélérer

Malgré tout, grâce à sa situation financière très aisée, l’ASSE n’est pas contrainte de vendre avant de recruter. Une solidité qui permet au club d’être actif indépendamment des départs, tout en gardant la main sur ses joueurs les plus bankables. Le cas des deux cadres offensifs illustre cette nouvelle posture : vendre, oui, mais uniquement au bon prix.

À ce stade de l’été, le marché reste globalement calme pour plusieurs joueurs cités. Les dirigeants stéphanois savent néanmoins que la situation peut évoluer rapidement en cas d’offre importante. Le mercato de l’ASSE est donc loin d’être figé : il dépendra en grande partie des opportunités… et des départs qui pourraient encore s’accélérer dans les prochaines semaines.