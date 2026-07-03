ASSE Mercato : Kilmer prépare un coup inattendu pour Ekwah, les supporters vont déchanter

Le dossier Pierre Ekwah cristallise à nouveau les tensions à l’ASSE. Alors que le joueur souhaite toujours partir, la position ferme d’Huss Fahmy pourrait prolonger un bras de fer déjà explosif.

Le feuilleton Pierre Ekwah n’en finit plus de diviser l’ASSE. Le milieu de terrain, revenu récemment de son prêt à Watford, a clairement exprimé son intention de quitter le club durant ce mercato estival. Une position constante depuis plusieurs mois, alimentée par son refus d’évoluer en Ligue 2 après la relégation des Verts.

Selon plusieurs sources concordantes, dont Le Progrès, un bon de sortie pourrait être accordé en cas d’offre jugée satisfaisante. Mais cette ouverture reste théorique, car en interne, la direction ne partage pas une ligne unique.

Huss Fahmy change la donne et assume la fermeté

C’est précisément là que la situation se complique. D’après Peuple Vert, Huss Fahmy, vice-président exécutif de Kilmer Sports, adopte une position beaucoup plus rigide que celle évoquée publiquement.

Convaincu que Pierre Ekwah peut redevenir un élément important du système de jeu d’Ian Cathro, Fahmy ne souhaite pas brader le joueur ni accélérer son départ. Il considère même que son absence prolongée a pesé sur la saison précédente et que son retour pourrait renforcer l’entrejeu. Cette lecture tranche nettement avec l’idée d’un départ facilité et n’est pas vraiment du goût des supporters, fermement opposés à un retour d’Ekwah sous le maillot stéphanois après ses agissements.

Un joueur toujours déterminé à partir

De son côté, la situation n’a pas évolué. Pierre Ekwah maintient sa volonté de quitter l’ASSE et ne se projette toujours pas en Ligue 2. Déjà en rupture sportive avec le club l’année dernière, le milieu de terrain semble prêt à attendre une opportunité ailleurs plutôt que de s’inscrire dans la durée à Saint-Étienne.

Pour les dirigeants stéphanois, le dossier est d’autant plus délicat que le marché reste incertain et que les offres concrètes tardent à se matérialiser, même si un intérêt d’Anderlecht a été évoqué. Résultat : le statu quo demeure, au risque de prolonger un conflit déjà ancien.

Et à Saint-Étienne, une chose est certaine : tant que la position d’Huss Fahmy restera inchangée, le feuilleton est loin d’être terminé.