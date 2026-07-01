ASSE : le retour très froid de Pierre Ekwah à l’Étrat

C’est une image que peu de supporters stéphanois pensaient revoir. Un an après son refus de porter le maillot vert en Ligue 2, Pierre Ekwah a fait son retour à l’entraînement ce mercredi au centre sportif Robert-Herbin.

Mais ce retour à l’Étrat ne ressemble en rien à une réintégration. Le milieu de terrain de 24 ans reste sur le départ et l’ASSE serait désormais prête à lui ouvrir la porte, quitte à subir une lourde perte financière.

Pierre Ekwah revient, mais le divorce est toujours total

Selon Le Progrès, Pierre Ekwah a repris l’entraînement avec le groupe stéphanois ce mercredi matin. Une présence forcément remarquée, tant le joueur n’avait plus remis les pieds à l’Étrat depuis la relégation de l’ASSE à l’issue de la saison 2024-2025.

À l’époque, l’ancien joueur de Sunderland avait refusé de poursuivre l’aventure en Ligue 2, alors même que l’option d’achat automatique avait été levée par le club. Un bras de fer qui avait immédiatement provoqué une rupture profonde entre le joueur, la direction et les supporters.

Un an plus tard, la situation ne semble pas avoir évolué sur le fond. Ekwah est de retour par obligation contractuelle, mais personne n’imagine aujourd’hui le voir redevenir une solution pour Ian Cathro.

Les supporters n’ont rien oublié

L’accueil réservé à Pierre Ekwah autour de L’Étrat a donné le ton. Les Green Angels comme les Magic Fans ont affiché leur colère à travers des banderoles explicites, rappelant que le joueur n’est plus le bienvenu dans le Forez.

Le peuple vert n’a jamais digéré son refus de jouer en Ligue 2. Pour beaucoup de supporters, le milieu de terrain a tourné le dos au club dans un moment délicat, juste après la relégation.

Le fossé paraît désormais impossible à combler. Même en cas de réconciliation avec la direction, l’environnement autour de Geoffroy-Guichard rendrait tout retour durable extrêmement compliqué.

Sept millions d’euros pour une saison quasi blanche

Le dossier est d’autant plus frustrant pour l’ASSE que Pierre Ekwah a coûté cher. Son transfert définitif avait été bouclé pour environ 7 millions d’euros à l’été 2025, conséquence de la levée de son option d’achat.

Mais depuis, le club n’a quasiment rien récupéré sportivement. Après plusieurs mois sans jouer avec les Verts, Ekwah a été prêté à Watford lors de la seconde partie de saison.

Son passage en Championship n’a toutefois pas permis de relancer sa cote. Le joueur n’a disputé que sept rencontres et n’a pas vraiment réussi à convaincre en Angleterre.

L’ASSE prête à vendre à perte

Dans ce contexte, l’ASSE veut surtout régler le dossier rapidement. Pierre Ekwah disposerait d’un bon de sortie et plusieurs clubs français comme étrangers auraient déjà pris des renseignements.

Le problème est simple : Saint-Étienne se retrouve en position de faiblesse. Après avoir investi 7 millions d’euros pour un joueur qui n’a plus porté le maillot vert depuis un an, le club ne pourra probablement pas réclamer une indemnité à la hauteur de sa mise de départ.

Les dirigeants stéphanois devront sans doute accepter une vente à perte pour libérer de la masse salariale et mettre un terme définitif à ce feuilleton.

Ian Cathro veut avancer sans ce dossier encombrant

Le retour de Pierre Ekwah à l’Étrat ne change donc rien au projet sportif de l’ASSE. Ian Cathro doit construire un nouveau groupe pour viser la montée et le milieu de terrain ne semble pas entrer dans les plans du nouvel entraîneur.

Pour les Verts, le plus important est désormais de trouver une porte de sortie acceptable. Le dossier Ekwah a déjà trop longtemps empoisonné le club. L’objectif est clair : tourner la page au plus vite, même si cela doit laisser un goût amer dans les comptes stéphanois.