Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

L’ASSE devrait officialiser un départ très attendu dans le courant de la journée.

Le dossier Igor Miladinović touche au but. Après plusieurs semaines d’attente, l’ASSE devrait officialiser ce lundi le départ de son joueur vers le Partizan Belgrade.

Miladinović a passé sa visite médicale

Igor Miladinović a passé sa visite médicale samedi à Belgrade. Le joueur est désormais attendu au stade du Partizan pour effectuer la traditionnelle séance photo liée à sa présentation. Il prendra ensuite la direction de Zemunelo, le centre d’entraînement du club serbe, afin de participer à sa première séance collective avec ses nouveaux partenaires. L’officialisation de son prêt avec option d’achat devrait donc intervenir dans la journée.

Cette opération doit permettre à Miladinović de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière après une période compliquée à l’ASSE. Le Partizan Belgrade semble particulièrement compter sur son arrivée, puisque le club souhaite rapidement l’intégrer à son groupe. Et le calendrier ne laisse pas beaucoup de temps au joueur pour s’adapter.

Une opération qui arrange l’ASSE

Le Partizan doit effectivement se déplacer en Espagne cette semaine pour affronter Getafe en barrage de Ligue Conférence. Selon Mozzart Sport, Miladinović doit être enregistré auprès de l’UEFA à temps pour pouvoir participer à cette double confrontation. Aucun problème particulier ne serait attendu concernant son homologation. Sous réserve de l’officialisation du transfert et de son enregistrement, le milieu offensif pourrait donc rapidement être à la disposition de son nouvel entraîneur.

Pour l’ASSE, ce départ constitue également une bonne nouvelle dans l’optique du dégraissage de l’effectif. Le club stéphanois doit encore réduire son groupe après un mercato particulièrement actif. Le prêt de Miladinović au Partizan permettrait ainsi de libérer une place tout en offrant au joueur une opportunité de retrouver de la confiance et du temps de jeu. Reste désormais à attendre l’officialisation, qui devrait tomber ce lundi.