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FRANCE

ASSE : un prix XXL fixé pour refroidir les prétendants de Boakye !

Par Louis Chrestian - 16 Août 2026, 16:02
ASSE : un prix XXL fixé pour refroidir les prétendants de Boakye !

Auteur d’un début de saison convaincant, Augustine Boakye attire plusieurs clubs étrangers à quinze jours de la fin du mercato. L’ASSE n’a toutefois pas prévu de se séparer de son ailier ghanéen et réclamerait une somme particulièrement élevée.

Trois clubs étrangers à l’affût

Après une saison à 5 buts et 9 passes décisives en 31 matchs, Augustine Boakye a franchi un cap sous le maillot vert. Ses performances lui ont également ouvert les portes de la sélection ghanéenne et ont logiquement fait grimper sa cote sur le marché.

Selon les informations relayées par Peuple Vert, Anderlecht, Norwich et Wrexham seraient attentifs à sa situation. L’ailier gauche, dont le salaire reste relativement modeste au regard de son rendement, ne serait pas insensible à une revalorisation loin du Forez.

L’ASSE ne compte pas le vendre

La position des dirigeants stéphanois est néanmoins claire. Sans fermer définitivement la porte à un transfert, Kilmer Sports Ventures n’avait pas prévu de vendre le Ghanéen cet été. Le joueur de 25 ans fait pleinement partie des plans d’Ian Cathro, qui l’a titularisé lors des deux premières journées de Ligue 2.

Une autre actualité stéphanoise a également fait réagir après une décision arbitrale contestée. David Guion a estimé que l’action concernée était évidente.

Un tarif destiné à fermer la porte

Pour décourager ses prétendants, l’ASSE aurait donc fixé un prix très élevé. Une manière de rendre un départ particulièrement compliqué sans déclarer officiellement le joueur intransférable. Reste à savoir si l’un des trois clubs intéressés passera malgré tout à l’offensive avant la fermeture du marché.

Arrivé à Saint-Étienne en 2024, Boakye est sous contrat jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. Une prolongation assortie d’une revalorisation pourrait finir par entrer dans les discussions s’il confirme ses performances cette saison.

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