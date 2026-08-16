Alors que le FC Nantes compte déjà deux défaits en autant de matchs de Ligue 2, les Kita n’ont pas manqué de fanfaronner en privé.

Le FC Nantes imaginait visiblement un tout autre début de saison. Après deux défaites lors des deux premières journées de Ligue 2, les Canaris se retrouvent déjà dans une situation particulièrement délicate.

Les Kita pensaient remonter facilement en L1

Pourtant, en privé, le discours aurait été nettement plus optimiste. Romain Molina affirme que les dirigeants nantais, et notamment Franck Kita, se montraient particulièrement confiants ces dernières semaines : « Dire que les Kita, notamment le fils, fanfaronnaient en privé ces dernières semaines et pensaient remonter facilement, comme les Nicollin ou Caillot l’an dernier. »

Une confiance qui contraste fortement avec la situation actuelle. Le FC Nantes reste en effet sur deux défaites pour son grand retour en Ligue 2 et doit déjà composer avec une pression importante autour de Michel Der Zakarian.

Un discours qui rappelle celui de l’ASSE

Cette situation fait également penser à celle vécue par l’ASSE en début de saison dernière. Les dirigeants stéphanois avaient alors affiché de très grandes ambitions après la descente en Ligue 2. Le club avait notamment développé un discours particulièrement ambitieux autour de son statut et de ses moyens. L’objectif était clair : retrouver rapidement l’élite. Mais la réalité du terrain avait finalement été beaucoup plus compliquée.

Malgré un investissement important et un effectif considéré comme l’un des plus compétitifs de Ligue 2, l’ASSE avait connu une saison en dents de scie. Les Verts avaient finalement dû passer par les barrages. Une étape au cours de laquelle leur parcours s’était arrêté. Cet exemple constitue forcément un avertissement pour le FC Nantes. Le statut de favori ne garantit jamais une remontée facile.