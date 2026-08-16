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FRANCE

FC Nantes : les Kita s’activent pour Kombouaré !

Par Bastien Aubert - 16 Août 2026, 13:09
Antoine Kombouaré (FC Nantes)

Après deux défaites en deux journées de Ligue 2, le FC Nantes pourrait déjà changer d’entraîneur. Fragilisé, Michel Der Zakarian pourrait être remplacé par un ancien de la maison : Antoine Kombouaré.

Le début de saison des Canaris tourne déjà au cauchemar. Relégué en Ligue 2, le FC Nantes espérait repartir sur de nouvelles bases. Mais après deux journées, le club nantais affiche déjà deux défaites et une pression considérable autour de son entraîneur.

Der Zakarian déjà sur la sellette

Michel Der Zakarian se retrouve directement fragilisé par ce mauvais départ. Après les revers contre le Red Star puis à Laval, la direction nantaise commencerait déjà à réfléchir à un changement sur le banc. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du FC Nantes envisageraient de se séparer de Der Zakarian si une solution crédible se présentait. Et un nom se détache déjà.

Les Kita auraient ainsi commencé à envisager un retour d’Antoine Kombouaré. L’ancien entraîneur nantais connaît parfaitement le club et son environnement. Son retour pourrait donc être privilégié en cas de départ de Michel Der Zakarian. La direction nantaise attendrait toutefois de connaître la position du technicien de 62 ans avant de prendre une décision définitive.

Kombouaré ne veut pas forcément reprendre tout de suite

Le principal obstacle se situe justement du côté d’Antoine Kombouaré. L’ancien coach nantais avait choisi de ne pas prolonger son aventure au Paris FC la saison dernière. Selon les informations disponibles, il privilégierait actuellement une période de repos plutôt que de reprendre immédiatement un nouveau projet.

Son éventuel retour à Nantes n’est donc absolument pas acquis. Mais la situation pourrait rapidement évoluer si la pression devenait trop importante chez les Canaris. Avec deux défaites en deux matches, le FC Nantes n’a déjà plus beaucoup de temps. La réception de Rodez le week-end prochain pourrait devenir un rendez-vous capital pour Michel Der Zakarian.

Une nouvelle contre-performance pourrait pousser la direction à accélérer sa réflexion. Le club doit rapidement prendre des points pour éviter de s’enfoncer davantage dans une crise sportive. Et si Antoine Kombouaré acceptait de revenir, le changement de coach pourrait alors intervenir très rapidement.

Les Kita doivent trancher

Le FC Nantes se retrouve donc déjà face à un choix particulièrement important. Continuer à faire confiance à Michel Der Zakarian malgré ce début de saison catastrophique ou tenter de convaincre Antoine Kombouaré de reprendre les commandes ?

Pour l’instant, rien n’est décidé. Mais après seulement deux journées, le simple fait que le retour de Kombouaré soit déjà envisagé montre à quel point la situation est devenue tendue à la Beaujoire.

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