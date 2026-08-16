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FRANCE

PSG : un absent de taille dans le groupe contre le RC Lens

Par Bastien Aubert - 16 Août 2026, 12:44
Joao Neves au duel avec Laurent Abergel lors du match aller entre Lorient et le PSG

Le PSG a dévoilé son groupe pour le Trophée des Champions face au RC Lens ce dimanche soir à Bollaert. Luis Enrique dispose d’un effectif quasiment au complet, mais devra faire sans João Neves, laissé au repos.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer un nouveau match pour un trophée. Après avoir remporté la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, les Parisiens affrontent le RC Lens ce dimanche soir au Stade Bollaert avec l’ambition d’enchaîner un deuxième succès.

Barcola bien présent

Luis Enrique pourra compter sur Bradley Barcola.

L’ailier français figure bien dans le groupe malgré les nombreuses incertitudes concernant son avenir et l’intérêt de Liverpool.

Les nouvelles recrues Maghnes Akliouche, Lucas Digne et Longoni sont également convoquées.

En revanche, Ferran Torres et Mika Godts ne sont pas présents dans le groupe.

João Neves laissé au repos

La principale absence concerne João Neves.

Le milieu portugais n’a pas été retenu par Luis Enrique pour cette rencontre.

Le technicien espagnol a donc décidé de laisser son joueur au repos, quelques jours seulement après la victoire contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe.

Une absence importante pour le PSG, même si le club dispose de nombreuses solutions dans l’entrejeu.

Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu ou encore Warren Zaïre-Emery pourraient notamment être sollicités.

Paris veut enchaîner

Le PSG cherchera ainsi à décrocher un deuxième trophée en seulement quelques jours.

Après son succès contre Aston Villa, le club de la capitale veut désormais ajouter le Trophée des Champions à son palmarès.

Face à un RC Lens qui disputera lui aussi son premier match officiel de la saison, Luis Enrique devra toutefois gérer les organismes de ses internationaux récemment revenus de vacances.

Le groupe parisien reste néanmoins particulièrement compétitif malgré l’absence de João Neves.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Longoni.

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho.

Milieux : Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Beraldo.

Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Akliouche, Doué, Barcola, Ndjantou, Mbaye.

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