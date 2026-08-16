Le PSG, qui vient de boucler les arrivées de Mika Godts et de Ferran Torres, aurait jeté son dévolu sur un certain Eduardo Conceição.

Le PSG ne compte visiblement pas ralentir sur le marché des transferts. Après les arrivées de Mika Godts et Ferran Torres, le club de la capitale aurait identifié une nouvelle cible particulièrement ambitieuse. Son nom : Eduardo Conceição.

Le PSG veut anticiper l’avenir

Selon PSG Inside Actus, Eduardo Conceição ferait partie des joueurs ciblés par le Paris Saint-Germain pour les prochaines années : « Eduardo Conceição serait l’un des joueurs sur lesquels le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu pour les prochaines années. Le club parisien aurait déjà une idée en tête : tenter de boucler son recrutement dès cette année, puis le laisser évoluer au Brésil jusqu’en 2027. » Le PSG souhaiterait donc prendre les devants plutôt que d’attendre une éventuelle explosion de sa valeur.

L’idée serait de recruter le jeune Brésilien dès cet été, avant de le laisser poursuivre son développement au Brésil. Pour convaincre Palmeiras, Paris pourrait rapidement passer à l’offensive. Selon la même source, le PSG envisagerait une proposition comprise entre 45 et 60 millions d’euros. Une somme considérable pour un joueur encore en phase de développement, mais qui illustre les ambitions parisiennes sur ce dossier. Le club voudrait notamment éviter de devoir lutter dans quelques mois contre une concurrence encore plus importante.

Le FC Barcelone et le Real Madrid à l’affût

Car Eduardo Conceição ne manquerait pas de prétendants. Le FC Barcelone et le Real Madrid surveilleraient notamment la situation du jeune Brésilien. Chelsea et plusieurs autres grands clubs européens seraient également attentifs à son évolution. Le PSG sait donc qu’il doit agir rapidement s’il veut prendre une longueur d’avance.

Le projet imaginé par le PSG serait particulièrement clair. Recruter Eduardo Conceição dès maintenant, le laisser poursuivre sa progression au Brésil jusqu’en 2027, puis l’intégrer progressivement au projet parisien. Une stratégie qui correspondrait à la politique menée par le PSG ces dernières années, avec la volonté de miser sur de jeunes talents avant leur explosion au plus haut niveau.

Paris veut éviter une nouvelle flambée

À Paris, le Brésilien serait ainsi considéré comme un potentiel futur crack et une opportunité à ne pas laisser passer. En anticipant son recrutement, le PSG chercherait également à éviter une situation dans laquelle la valeur du joueur exploserait dans les prochains mois.

Une bonne saison supplémentaire au Brésil pourrait en effet attirer encore davantage de prétendants et faire grimper les exigences de Palmeiras. Paris aurait donc une carte à jouer : sa capacité à construire un projet sur plusieurs années. Reste désormais à savoir si le club parisien passera réellement à l’action avec une offre pouvant atteindre 60 millions d’euros.