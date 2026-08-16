La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé par l’OM en début de mercato, Ludovic Ajorque (Stade Brestois, 32 ans) ferait rêver certains supporters du club phocéen.

Le mercato de l’OM continue de susciter de nombreuses discussions autour du secteur offensif. Parmi les profils évoqués ces dernières semaines figure Ludovic Ajorque. À 32 ans, l’attaquant du Stade Brestois possède un profil bien différent de celui des autres solutions offensives de l’OM. Et certains supporters aimeraient clairement le voir débarquer sur la Canebière.

Ajorque, un profil qui plaît à Marseille

Marwan Belkacem estime notamment que l’avant-centre brestois pourrait apporter quelque chose qui manque actuellement à l’effectif marseillais : « Est-ce que je suis le seul à penser qu’un Ludo Ajorque devant ce serait une très bonne recrue pour l’OM en titulaire bis ? On n’a pas ce profil devant et Gouiri a du mal quand le défi physique est élevé par moments. »

L’idée serait donc de disposer d’une véritable alternative à Amine Gouiri. Avec son gabarit et sa capacité à peser sur les défenses, Ajorque pourrait offrir une solution différente lorsque l’OM rencontre des équipes très agressives dans les duels.

L’OM a déjà discuté avec Ajorque

La piste n’est toutefois pas nouvelle. Comme l’a déjà révélé But!, l’OM a déjà échangé avec Ludovic Ajorque en début de mercato. Le dossier n’avait cependant pas abouti et l’attaquant est toujours sous contrat avec le Stade Brestois. Le club breton souhaite même conserver son avant-centre et lui a transmis une proposition de prolongation. Ajorque dispose donc désormais d’une véritable alternative : poursuivre son aventure à Brest ou envisager un nouveau défi.

Marseille n’est d’ailleurs pas le seul club français à avoir été associé au joueur. Ludovic Ajorque a également été cité du côté de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais au cours de l’été. Une concurrence qui pourrait compliquer une éventuelle offensive marseillaise. Le joueur possède néanmoins un profil particulièrement intéressant pour une équipe qui cherche de la variété dans son animation offensive.

Une idée séduisante pour l’OM ?

Sur le papier, Ajorque pourrait donc représenter une solution complémentaire à Amine Gouiri. Son expérience, son jeu aérien et sa capacité à conserver le ballon pourraient notamment être utiles dans certaines rencontres où l’OM doit davantage jouer en fixation.

Mais à ce stade, il ne s’agit pas d’une offensive concrète de Marseille. L’OM avait discuté avec le joueur en début de mercato, tandis que Brest cherche toujours à le prolonger. La piste pourrait donc être relancée, mais rien ne permet pour l’instant d’affirmer qu’un transfert vers Marseille est imminent.