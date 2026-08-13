OL Mercato : un barrage peut encore bouleverser la fin du marché !

L’OL n’a pas encore refermé son mercato. Matthieu Louis-Jean envisage un ou deux ajustements supplémentaires, mais une qualification face à Fenerbahçe et plusieurs départs pourraient conditionner les dernières opérations lyonnaises.

Un ou deux renforts encore possibles

On vous en parlait mercredi : deux recrues étaient encore attendues à Lyon. Le dossier a depuis évolué puisque Matthieu Louis-Jean a confirmé que la fin du marché dépendrait en partie du barrage de Ligue des Champions contre Fenerbahçe.

« On verra sur la fin du mercato pour un ajustement. Il y aura possiblement un ou deux joueurs en plus, on verra bien », a confié le directeur sportif de l’OL au Progrès, dans des propos relayés par Foot01.

Athekame est déjà arrivé à Lyon

En attendant de connaître l’issue de cette double confrontation, les Gones avancent sur une première piste. Zachary Athekame est arrivé à Lyon afin de passer sa visite médicale avant la signature de son prêt en provenance de l’AC Milan. L’OL espère pouvoir rapidement l’inscrire sur sa liste UEFA.

Zachary Athekame est arrivé à Lyon. Le défenseur doit passer sa visite médicale avant de signer son prêt d’une saison en provenance de l’AC Milan. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087574439860842754

Trois départs toujours espérés

La qualification contre Fenerbahçe apporterait des recettes supplémentaires et davantage de latitude aux recruteurs lyonnais. Mais elle ne réglera pas tout. La direction doit aussi rééquilibrer sa balance des transferts et alléger sa masse salariale afin de répondre aux attentes de la DNCG.

Au moins trois sorties seraient ainsi espérées. Alejandro Gomes Rodriguez pourrait partir en prêt, tandis qu’un transfert de Tanner Tessmann reste envisagé. Enfin, Lyon pourrait être contraint de céder un élément offensif à forte valeur marchande. Malick Fofana demeure très courtisé, alors que Pavel Šulc est également cité parmi les joueurs susceptibles de rapporter une belle somme.

Une élimination changerait la donne

Face à un Fenerbahçe fortement renforcé, l’OL joue donc beaucoup plus qu’une place en Ligue des Champions. Une élimination obligerait le club rhodanien à accentuer ses efforts sur les ventes, alors qu’une qualification pourrait débloquer les derniers dossiers déjà ciblés par la cellule de recrutement.