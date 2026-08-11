L’OL renverse le Sparta Prague et verra les barrages de C1, les notes des Gones

Battu 2-1 au match aller, l’OL a complètement renversé la situation ce mardi soir face au Sparta Prague (3-0). Portés par un visage beaucoup plus convaincant, les Lyonnais ont validé leur qualification pour les barrages, où ils affronteront Fenerbahçe dans une semaine. Voici les cinq principaux enseignements à retenir de cette remontée des Gones.

Note du match : 15/20

Les 5 enseignements de la victoire de l’OL

1. Fonseca a entendu raison

Critiqué après son choix d’un 5-3-2 au match aller, Paulo Fonseca est revenu à ses fondamentaux avec un 4-3-3. Tyler Morton a retrouvé son rôle de pointe basse devant la défense, tandis que les ailes étaient occupées par Malick Fofana et Ernest Nuamah.

Réclamés par une partie des supporters, ces choix se sont rapidement révélés payants. Même si l’OL est encore très loin d’avoir retrouvé la fluidité affichée la saison passée, les Lyonnais ont pu s’appuyer sur davantage de certitudes pour faire sauter le verrou du Sparta Prague.

Pour la première fois depuis 2019, Paulo Fonseca a ainsi réussi à retourner un score défavorable en Coupe d’Europe. Une statistique symbolique qui fera du bien à l’entraîneur portugais, même si l’OL devra encore hausser son niveau de jeu pour espérer souffler Fenerbahçe en barrages.

2. Maitland-Niles, un but pour le symbole

Sifflé au coup d’envoi par certains supporters, Ainsley Maitland-Niles a répondu de la meilleure des manières. Comme un symbole, le latéral anglais a inscrit le but du 2-0 à la 67e minute, celui qui a définitivement fait basculer la double confrontation en faveur de l’OL.

Fustigé pour sa nonchalance ces dernières semaines, l’ancien Gunner avait visiblement des choses à prouver avant l’arrivée de Zachary Athekame. Avec davantage d’agressivité et de détermination, Maitland-Niles a livré une prestation à la hauteur de l’enjeu.

Autre joueur à s’être racheté : Corentin Tolisso. Critiqué après son penalty manqué à l’aller, le milieu lyonnais est directement impliqué sur les deux premiers buts de son équipe.

Message à Corentin Tolisso suite à sa prolongation. pic.twitter.com/STjPt0NaDU— But! OL (@But_Lyon) August 11, 2026

3. Niakhaté, le retour du patron

Inquiétante défensivement durant une bonne partie de la préparation, la défense lyonnaise a retrouvé de la solidité avec le retour de Moussa Niakhaté.

Aligné aux côtés de Ruben Kluivert, préféré à Clinton Mata, le Sénégalais a rapidement pris les commandes de la charnière. Si le Néerlandais, encore en rodage, n’a pas forcément marqué des points, Niakhaté a, lui, évolué en véritable patron face aux attaquants du Sparta Prague.

Une prestation rassurante pour l’OL, qui aura besoin d’une défense beaucoup plus solide pour franchir le prochain obstacle européen : Fenerbahçe.

4. Morton, taille patron… en numéro 6

Après avoir évolué pendant une grande partie de la préparation au poste de numéro 8, où il semblait moins à son aise, Tyler Morton a retrouvé sa position naturelle devant la défense.

Positionné en premier relanceur, l’Anglais a livré une prestation pleine de caractère. En parfaite adéquation avec son discours en conférence de presse, le Scouser a mis de la grinta dans son jeu et apporté plusieurs situations dangereuses, à l’image de cette frappe qui s’est écrasée sur la transversale à la 60e minute.

Sa prestation a logiquement été récompensée par un magnifique but pour le 3-0 à la 73e minute. Un but qui vient couronner une soirée durant laquelle Morton aura été l’un des principaux instigateurs de la révolte lyonnaise.

5. Une attaque de l’OL très prometteuse

Il est peu probable que le trio Malick Fofana – Loïs Openda – Ernest Nuamah constitue l’attaque de l’OL toute la saison, notamment en raison des mouvements attendus en cette fin de mercato. Mais les trois hommes ont montré ce qu’ils pouvaient apporter à cette équipe.

Buteur pour le 1-0 et particulièrement remuant dans son couloir droit, Ernest Nuamah a affiché de belles jambes et beaucoup d’envie. De son côté, Malick Fofana a retrouvé son explosivité. Saignant et disponible, le Belge a cependant manqué de réussite dans le dernier geste face au gardien du Sparta, Surovcik.

Quant à Loïs Openda, il a une nouvelle fois démontré toute son intelligence de jeu. Ses déplacements, son pressing et son activité ont constamment gêné l’arrière-garde tchèque. C’est notamment son appel qui a provoqué l’exclusion de Sevinsky à la 33e minute, le défenseur du Sparta l’empêchant de filer seul au but.

Une association qui a donc de quoi donner des idées à Paulo Fonseca, à quelques jours d’un barrage face à Fenerbahçe qui s’annonce autrement plus relevé.

Les notes des joueurs de l’OL

Greif (6) – Maitland-Niles (7), puis Mata (76e) – Kluivert (5,5), Niakhaté (7), Abner (6), puis Ouedraogo (85ème) – Tessmann (6), Morton (8), Tolisso (7), puis Nartey (88ème) – Nuamah (7), puis Boudache (76e), Openda (6,5), M. Fofana (6,5), puis Duranville (85ème).

L’OL a donc réussi l’essentiel : renverser le Sparta Prague et décrocher son billet pour les barrages. Mais face à Fenerbahçe, les Lyonnais devront afficher encore davantage de maîtrise, d’intensité et de constance pour poursuivre leur aventure européenne.