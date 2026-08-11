ASSE : les Verts sécurisent leur jeune milieu malgré sa longue absence

L’AS Saint-Étienne a officialisé la prolongation de Nadir El Jamali, désormais engagé jusqu’en juin 2029. Un signe de confiance fort envers le milieu offensif de 19 ans, éloigné des terrains depuis plusieurs mois par une blessure au genou.

Une année supplémentaire chez les Verts

Professionnel depuis mai 2025 et initialement sous contrat jusqu’en 2028, Nadir El Jamali a prolongé son bail d’une saison avec son club formateur. L’ASSE a confirmé ce mardi l’accord sur ses différents supports, dans un communiqué consacré à sa prolongation.

Passé par Le Blanc-Mesnil et l’INF Clairefontaine, le Franco-Marocain a rejoint la maison Verte en 2022. Il a ensuite franchi les étapes avec les U17 Nationaux, les U19 puis l’équipe de National 3 avant d’intégrer le groupe professionnel.

🚨 OFFICIEL : Nadir El Jamali prolonge jusqu’en 2029 à l’ASSE ! — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2087205818886148217

Déjà 17 apparitions avec l’équipe première

Lancé en Ligue 2 face à Laval lors de la première journée de la saison dernière, El Jamali avait connu sa première titularisation quelques semaines plus tard contre Reims. Sous les ordres d’Eirik Horneland, il a disputé 17 rencontres, dont six comme titulaire, et inscrit deux buts en Coupe de France.

Sa progression a toutefois été freinée par un problème au genou. Absent depuis la défaite à Nice en 32es de finale de la Coupe de France en décembre 2025 (2-1), le jeune Stéphanois a été opéré durant la seconde partie de saison afin de retirer un corps étranger.

El Jamali a retrouvé le groupe

En réathlétisation depuis le mois de mai, le milieu offensif vient de retrouver ses partenaires. « Je suis très content de prolonger l’aventure avec mon club. Je suis très heureux d’avoir retrouvé le groupe il y a quelques jours », a-t-il confié au média officiel de l’ASSE.

El Jamali affiche désormais son ambition de travailler dur pour s’imposer auprès du nouveau staff. En prolongeant jusqu’en 2029 un élément prometteur encore en phase de reprise, la direction stéphanoise confirme qu’elle compte sur lui pour l’avenir.