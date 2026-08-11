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FRANCE

ASSE : la nouvelle recrue peut déjà bousculer les plans de Cathro

Par Wladimir DELCROS - 11 Août 2026, 17:46
ASSE : la nouvelle recrue peut déjà bousculer les plans de Cathro

Officiellement recruté par l’ASSE, Tamar Svetlin pourrait rapidement effectuer ses débuts sous le maillot vert. Le milieu slovène possède une préparation plus avancée que ses nouveaux partenaires, même si son adaptation doit encore être évaluée.

Une préparation complète en Pologne

L’ASSE a officialisé lundi l’arrivée de Tamar Svetlin, recruté en provenance de Korona Kielce. Le nouveau numéro 16 des Verts n’arrive pas dans le Forez à court de rythme puisqu’il a effectué toute la préparation estivale avec le club polonais.

Selon Peuple Vert, Svetlin a même déjà participé à une rencontre officielle cette saison. Le 25 juillet, il avait disputé 84 minutes face au Jagiellonia Bialystok lors de la première journée du championnat polonais. Korona Kielce s’était incliné sur le plus petit des scores (1-0).

Deux semaines sans compétition

Le milieu de 25 ans n’a toutefois plus joué depuis cette rencontre. La deuxième journée de son ancien club a été reportée, avant que son départ pour la France ne l’empêche de participer au match du week-end dernier. Cette période sans compétition reste limitée et ne devrait pas remettre en cause sa capacité à intégrer rapidement le groupe.

Cathro doit trancher avant Clermont

La principale inconnue concerne désormais l’adaptation de Svetlin aux principes de jeu de Ian Cathro. Le Slovène découvre un nouveau championnat, de nouveaux partenaires et les exigences de son entraîneur. Autant d’éléments qui peuvent inciter le staff à ne pas précipiter sa première titularisation.

Cathro pourrait néanmoins le convoquer dès vendredi contre Clermont, avec un coup d’envoi programmé à 20h45. Une entrée en cours de match constituerait alors une première étape logique. Physiquement, le joueur semble déjà armé pour obtenir ses premières minutes avec la maison verte.

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