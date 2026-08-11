Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Plusieurs dossiers commencent à bouger au niveau des départs à l’ASSE. Le point.

Le mercato de l’ASSE s’anime également dans le sens des départs. Plusieurs joueurs poussés vers la sortie disposent désormais de pistes concrètes, tandis que certains dossiers connaissent des rebondissements inattendus.

Nadé, un départ toujours aussi incertain à l’ASSE

Selon Peuple Vert, la situation de Mickaël Nadé est particulièrement animée. Écarté du groupe stéphanois, le défenseur central est toujours invité à trouver une nouvelle destination cet été. Il y a quelques jours, le joueur s’était rendu à l’étranger afin de visiter les installations d’un club et de poursuivre des discussions déjà entamées. Mais le transfert n’a finalement pas été bouclé.

Nadé est depuis revenu à L’Étrat, sans pour autant remettre en cause son départ. Bien au contraire : une autre formation étrangère se serait positionnée de manière sérieuse. Le dossier reste donc particulièrement ouvert. Une chose semble en revanche désormais certaine : Nadé ne rejoindra pas l’Aris Limassol. Le club chypriote, qui cherchait rapidement à renforcer sa défense, a finalement activé une autre piste en recrutant le défenseur central gaucher Juraj Badelj.

Moueffek tient enfin une piste

Longtemps peu sollicité, Aïmen Moueffek pourrait lui aussi quitter l’ASSE. Le milieu de terrain marocain dispose désormais d’une touche sérieuse et des discussions seraient en cours concernant son avenir. Après plusieurs semaines sans véritable avancée, le dossier pourrait donc enfin se débloquer. Pour les dirigeants stéphanois, un départ de Moueffek permettrait également de poursuivre le renouvellement de l’effectif voulu cet été.

Le cas de Pierre Ekwah reste lui aussi au centre des discussions. Contrairement à Nadé et Moueffek, le milieu de terrain n’a pas été écarté du groupe de la même manière et sa situation a été marquée par son refus de reprendre normalement. Son départ reste pourtant souhaité par les deux parties.

Ekwah toujours poussé vers la sortie

Getafe s’est notamment renseigné sur le joueur mais le club espagnol devra encore mesurer ses possibilités financières. Les exigences de l’ASSE auraient déjà refroidi plusieurs prétendants et pourraient constituer le principal obstacle à une vente. Le dossier reste donc à surveiller. Autre joueur concerné par un possible départ : Ebenezer Annan. Le latéral gauche ghanéen serait désormais au centre de discussions avec plusieurs clubs scandinaves. Les choses commenceraient donc à bouger concrètement pour celui qui n’entre plus dans les plans prioritaires du club.

Une nouvelle sortie pourrait ainsi intervenir prochainement dans le Forez. Enfin, le cas de Zuriko Davitashvili reste beaucoup plus mystérieux. Aucune information concrète n’a filtré ces derniers jours concernant un éventuel départ. Surtout, sa présence dans le groupe stéphanois samedi dernier ne laisse pas vraiment penser à un transfert imminent. Mais le mercato réserve parfois son lot de surprises…