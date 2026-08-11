La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si l’avenir de Pierre-Emile Höjbjerg crée encore des remous à l’OM, un latéral droit s’est offert à Bruno Genesio.

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg est toujours loin d’être totalement réglé à l’OM. Alors que le milieu danois a été annoncé sur le départ ces dernières semaines, Fabrizio Romano apporte une nouvelle information importante sur son avenir.

Højbjerg pourrait finalement rester à l’OM !

Selon le journaliste italien, Højbjerg évalue actuellement ses différentes options. Mais une tendance se dessine désormais : le joueur aurait de fortes chances de rester à Marseille cette saison. Une décision qui pourrait évidemment avoir des conséquences sur le mercato de l’OM.

En parallèle, Bruno Genesio aurait déjà identifié une solution intéressante dans son effectif. Selon La Provence, le staff marseillais a fait passer un message très clair à Kelyann Bezahaf.

Le jeune latéral droit doit se tenir prêt à rendre service cette saison. Le contexte économique du club, mais aussi le calendrier particulièrement chargé avec la Ligue Europa, poussent l’OM à conserver davantage de solutions en interne.

L’OM refuse de prêter Bezahaf

Alors qu’un prêt aurait pu être envisagé pour permettre à Bezahaf d’accumuler du temps de jeu, la direction marseillaise aurait finalement décidé de fermer cette porte. L’OM refuse de prêter son jeune défenseur.

Une décision qui s’explique notamment par sa préparation estivale réussie. Bezahaf aurait convaincu le staff par ses prestations et semble désormais avoir suffisamment marqué des points pour entrer dans les plans de Bruno Genesio.

À quelques jours de la reprise, cette situation représente une belle opportunité pour le jeune latéral. Sans forcément être considéré comme un titulaire indiscutable, Bezahaf pourrait bénéficier de plusieurs occasions de jouer au cours de la saison.

Avec la Ligue 1, la Ligue Europa et les différentes échéances nationales, le calendrier marseillais offrira nécessairement des possibilités. Le staff de l’OM veut donc pouvoir compter sur lui plutôt que de le voir partir en prêt. Cette décision montre également que Bruno Genesio n’hésite pas à donner leur chance aux jeunes joueurs lorsque leur niveau le justifie.