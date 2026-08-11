Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

La grille des départs de l’OM pourrait perdre un élément majeur avec un départ annoncé ce mardi.

Le mercato marseillais pourrait enfin connaître une nouvelle avancée spectaculaire. Alors que les départs de plusieurs cadres sont attendus afin de permettre à l’OM de rééquilibrer ses finances, Nayef Aguerd serait tout proche de faire ses valises.

Aguerd proche d’un départ de l’OM

L’international marocain, arrivé à Marseille avec de grandes ambitions, pourrait prendre la direction de la Real Sociedad. Et cette fois, le dossier semble particulièrement avancé. LePetitOM se montre toutefois prudent après le retournement de situation concernant Pierre-Emile Højbjerg : « Jurisprudence PEH, mais Aguerd normalement ça doit être deal aujourd’hui ou demain. 3 grosses sorties donc : Rulli, Aguerd et Medina. »

Le message est clair : le départ d’Aguerd pourrait être officialisé ce mardi, même si aucune certitude absolue n’est encore permise après l’épisode Højbjerg. Le défenseur marocain serait donc le prochain gros départ de l’OM. La Real Sociedad serait la destination privilégiée pour Nayef Aguerd.

La Real Sociedad toujours en pole ?

Le club espagnol apprécie le profil du défenseur et pourrait rapidement finaliser son arrivée. Pour Marseille, cette opération représenterait une nouvelle étape importante dans le vaste chantier de dégraissage souhaité par la direction. Après une saison marquée par plusieurs investissements importants, l’OM doit désormais récupérer des liquidités et réduire sa masse salariale.

La prudence reste néanmoins de mise. Le dossier Højbjerg devait lui aussi se conclure par un départ avant que le milieu danois ne fasse finalement volte-face. C’est précisément pour cette raison que l’entourage marseillais évite de considérer le départ d’Aguerd comme définitivement acquis avant la signature. Mais contrairement au dossier du Danois, la tendance semble aujourd’hui beaucoup plus favorable à une conclusion rapide. Ce mardi – voire mercredi – pourrait donc être une journée décisive pour l’OM.