Après plusieurs matches de préparation estivale, le style Bruno Genesio commence à se prendre forme du côté de l’OM. Analyse.

Le style de Bruno Genesio commence à se dessiner à l’OM. But Football Club a analysé les trois grands préceptes du jeu que le nouvel entraîneur marseillais cherche à installer.

Un bloc médian très compact à l’OM

Premier principe : la solidité collective. Bruno Genesio souhaite s’appuyer sur un bloc médian ultra-compact, avec des lignes proches les unes des autres afin de limiter les espaces entre les joueurs. L’objectif est clair : empêcher l’adversaire de trouver facilement des solutions entre les lignes et pouvoir récupérer le ballon dans de bonnes conditions. Ce choix demande une grande discipline collective. Chaque joueur doit respecter son positionnement et participer aux efforts défensifs.

Un pressing coordonné par toute l’équipe

Deuxième élément important : le pressing. À l’OM, Genesio veut mettre en place un (contre)pressing coordonné, qui repose sur l’implication de l’ensemble du groupe. Il ne s’agit donc pas simplement de demander à l’attaquant de presser le défenseur adverse. Lorsqu’un joueur déclenche, ses partenaires doivent suivre afin de fermer rapidement les solutions disponibles. Cette coordination doit permettre à l’OM de récupérer rapidement le ballon après l’avoir perdu et de profiter des déséquilibres adverses.

Des attaques rapides et verticales

Enfin, le troisième principe concerne l’animation offensive. Genesio souhaite voir son équipe produire des attaques tranchantes, notamment grâce à de petites combinaisons en une ou deux touches. L’idée est de jouer rapidement afin de ne pas laisser le temps à l’adversaire de se replacer. À cela s’ajoute une utilisation réfléchie de la verticalisation. L’OM doit savoir accélérer au bon moment, trouver rapidement les joueurs offensifs et exploiter les espaces dès qu’ils apparaissent.

Genesio veut un OM intense et efficace

Ces trois principes dessinent donc progressivement l’identité du nouvel OM. Un bloc médian compact, un pressing collectif et coordonné, puis des attaques rapides basées sur les combinaisons et la verticalité. Le système de Bruno Genesio repose ainsi autant sur la discipline sans ballon que sur la capacité à accélérer lorsque l’opportunité se présente. Les matches de préparation ont permis d’observer les premières bases de cette philosophie. Il faudra désormais voir si l’OM sera capable de conserver cette identité lorsque les matches officiels débuteront et que l’intensité de la Ligue 1 augmentera.