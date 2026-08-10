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FRANCE

OM : après Bilbao, Genesio a annoncé un renfort inattendu en attaque !

Par William Tertrin - 10 Août 2026, 05:00

Auteur d’une prestation intéressante face à l’Athletic Bilbao (3-1), Amine Harit a marqué des points auprès de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM a confirmé qu’il comptait sur le Marocain au poste d’ailier droit, même si un renfort offensif venait à débarquer.

C’est peut-être l’une des surprises de la préparation marseillaise. Alors que son avenir semblait encore incertain, Amine Harit pourrait avoir une véritable carte à jouer dans les plans de Bruno Genesio.

Aligné dans le couloir droit de l’attaque contre l’Athletic Bilbao (3-1), le Marocain a livré une prestation suffisamment convaincante pour faire réfléchir son entraîneur. Genesio n’a d’ailleurs pas hésité à ouvrir clairement la porte à cette possibilité.

« Oui, il l’a montré aujourd’hui. Même s’il y a une recrue, on pourra compter sur lui à ce poste », a lancé le technicien marseillais après la victoire de l’OM.

Une déclaration qui pourrait peser dans le mercato olympien. Alors que Marseille cherche encore à renforcer son secteur offensif, Genesio considère donc Harit comme une solution crédible sur le côté droit.

Genesio apprécie surtout son investissement

L’entraîneur marseillais n’a pas seulement retenu les qualités techniques de son joueur. Il a également apprécié son investissement défensif, un aspect essentiel dans son système.

« Il a fait beaucoup de bonnes choses avec le ballon, mais aussi sans, dans l’investissement. C’est ce que je regarde beaucoup sur ce poste », a expliqué Genesio.

Le coach de l’OM estime également que Harit, grâce à son expérience, possède encore une marge de progression importante : « C’est encourageant, car c’est un joueur d’expérience. Il a beaucoup de potentiel, mais il doit en prendre encore plus conscience. »

Un renfort offensif ne condamnerait donc pas Harit

Le message de Genesio est clair : une éventuelle recrue offensive ne signifierait pas forcément la fin du temps de jeu d’Amine Harit.

Après sa prestation contre Bilbao, le Marocain vient même de gagner une nouvelle option dans la hiérarchie offensive. De quoi relancer totalement son avenir à l’OM alors que le mercato marseillais est encore loin d’être terminé.

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