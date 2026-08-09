PSG Mercato : c’est confirmé pour la priorité de Luis Enrique

Annoncé titulaire puis finalement remplaçant face à Zwolle, Mika Godts a rapidement été au centre des interrogations. Après la victoire de l’Ajax, le jeune Belge a confirmé l’existence de discussions avec le PSG.

Mika Godts n’aura finalement pas débuté la saison d’Eredivisie comme prévu. Quelques minutes avant le coup d’envoi à Zwolle, l’ailier de l’Ajax a été retiré du onze de départ. Forcément, dans un contexte où son nom circule avec insistance du côté du PSG, la décision a immédiatement suscité des interrogations.

Mais le principal intéressé a tenu à remettre les choses dans leur contexte. Entré en jeu après la pause, Godts a participé au succès de l’Ajax (2-0) et a même offert une passe décisive à Julian Brandt en fin de rencontre. La raison de son absence au coup d’envoi ? Une gêne musculaire ressentie après le précédent match. « J’avais déjà ressenti une petite gêne hier à l’entraînement », a expliqué le Belge, qui ne souhaitait prendre aucun risque.

Godts confirme pour le PSG

Godts a surtout voulu faire passer un message concernant son état d’esprit. Alors que les discussions avec le PSG sont bien réelles, il refuse de laisser penser qu’il chercherait à forcer son départ. « Tant qu’il n’y aura pas d’accord, je jouerai chaque minute que je serai amené à jouer pour l’Ajax », a-t-il assuré. Le joueur de 21 ans a par ailleurs confirmé directement l’existence de négociations avec le club parisien. « Il y a des discussions », a-t-il reconnu, sans pour autant donner davantage de détails sur l’avancée du dossier.

Son discours reste néanmoins très attaché à l’Ajax. Godts, arrivé à Amsterdam en 2023, ne veut pas donner l’image d’un joueur déjà tourné vers Paris : « J’aime l’Ajax. J’ai grandi ici et je suis heureux de pouvoir encore jouer pour l’Ajax. »

Une première offre refusée

Ces déclarations interviennent alors que le PSG pousse pour recruter le jeune ailier. Une première offre parisienne, annoncée autour de 40 millions d’euros plus 5 millions de bonus, aurait été refusée par l’Ajax, qui attend davantage pour envisager un départ (environ 60 millions d’euros).

Pour l’heure, aucune signature n’est donc actée. Et Godts l’a clairement fait comprendre : tant que les deux clubs ne seront pas parvenus à un accord, il continuera de se comporter comme un joueur de l’Ajax.