PSG Mercato : Mika Godts veut Paris, son agent lâche une énorme révélation

Le dossier Mika Godts prend une nouvelle dimension. Son agent Niels De Jonck assure que le joueur est séduit par le projet du PSG et espère désormais un accord entre les deux clubs.

Le PSG avance dans le dossier Mika Godts. Selon les informations rapportées par la presse néerlandaise, notamment De Telegraaf, l’entourage du joueur confirme que les discussions avec Paris ont franchi un cap. L’agent du jeune international belge, Niels De Jonck, estime qu’un accord de principe existe déjà concernant les grandes lignes du futur contrat du joueur.

Le représentant de Godts insiste surtout sur l’aspect sportif et humain du projet parisien. Selon lui, ce n’est pas uniquement une question financière : la manière dont le PSG a présenté son projet aurait fortement convaincu le joueur.

« Mika a reçu une proposition salariale et un accord de principe existe sur les grandes lignes. Le plus important, c’est le sentiment que lui donnent les dirigeants et l’entraîneur. »

Le message est clair : Godts aurait été séduit par la confiance affichée par les dirigeants parisiens et par le rôle qui pourrait lui être proposé dans l’effectif de Luis Enrique.

« Mika veut aller à Paris »

Le passage le plus fort de l’intervention de Niels De Jonck concerne la volonté du joueur. Alors qu’il était encore très attaché à l’Ajax Amsterdam, le Belge serait désormais convaincu par l’opportunité parisienne.

« Le PSG a clairement montré qu’il voulait absolument recruter Mika. Et Mika veut aller à Paris. »

Une évolution logique selon son entourage. Godts apprécie énormément sa vie à Amsterdam depuis son arrivée en provenance de Genk en janvier 2023. L’ailier belge avait d’ailleurs récemment expliqué son attachement au club néerlandais et son envie de remporter un trophée avec l’Ajax.

Mais la possibilité de rejoindre un club capable de jouer chaque saison les premiers rôles en Ligue des champions aurait changé la donne.

« Sa femme, sa famille et lui se plaisent énormément à Amsterdam. Mika voulait aussi remporter des titres avec l’Ajax. Mais lorsqu’une telle opportunité se présente, tout change. »

L’Ajax veut défendre ses intérêts

Si le joueur semble favorable à un départ vers Paris, la dernière étape reste évidemment l’accord entre les clubs. Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2029 après une prolongation signée en novembre 2024, Mika Godts représente une valeur importante pour le club néerlandais.

L’Ajax ne souhaite pas perdre facilement l’un de ses plus grands talents offensifs. Les négociations devraient donc porter principalement sur le montant du transfert.

Niels De Jonck reste toutefois optimiste :

« J’ai confiance dans le fait que les deux clubs parviendront à s’entendre sur le montant du transfert. »

Le Paris Saint-Germain aurait donc déjà obtenu l’accord du joueur. Il reste désormais à convaincre Amsterdam pour finaliser une opération qui pourrait devenir l’un des dossiers majeurs du mercato parisien.

Un nouveau talent offensif dans le projet parisien ?

À seulement 21 ans, Mika Godts s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus prometteurs de l’Eredivisie. Capable d’évoluer sur les ailes, le Belge séduit par ses dribbles, sa créativité et sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un.

Le PSG voit en lui un profil capable d’apporter de la profondeur et de la concurrence dans son secteur offensif. Les discussions avec l’Ajax vont maintenant déterminer si le souhait de Mika Godts de rejoindre Paris deviendra réalité.