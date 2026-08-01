PSG : Paris explore une piste à 35 M€ derrière Barcola

Le PSG aurait entamé des discussions pour Mika Godts, jeune ailier belge de l’Ajax Amsterdam. Très performant aux Pays-Bas, le joueur de 21 ans présente toutefois certaines limites physiques qui invitent à la prudence.

Des discussions lancées pour Mika Godts

Alors que l’arrivée de Maghnes Akliouche semble en bonne voie, le PSG continue de prospecter pour renforcer ses ailes. Selon Fabrizio Romano, relayé par Morning Foot, le club de la capitale a entamé des discussions au sujet de Mika Godts.

Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2029, l’international Espoirs belge est valorisé à 35 M€. Le club néerlandais souhaitait initialement le conserver mais pourrait revoir sa position face à l’intérêt concret du PSG.

Des chiffres qui attirent forcément Paris

Godts reste sur un exercice 2025-2026 particulièrement abouti, avec 17 buts et 10 passes décisives en 34 rencontres. Capable de terminer les actions comme de créer pour ses partenaires, il s’est imposé comme l’un des ailiers les plus efficaces d’Eredivisie.

Son volume athlétique constitue en revanche un point de vigilance. Les données disponibles soulignent une faible distance parcourue et peu de courses à haute intensité. Un déficit important dans la comparaison avec Bradley Barcola, nettement supérieur dans les efforts et les sprints.

Un renfort d’avenir plutôt qu’un titulaire immédiat

Dans la hiérarchie parisienne, Godts partirait derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Barcola. Son recrutement ressemblerait donc davantage à un investissement d’avenir qu’au remplacement immédiat de l’ancien Lyonnais.

Le PSG travaille parallèlement sur d’autres postes et penserait notamment à Guéla Doué pour devenir la doublure d’Achraf Hakimi. Aucune démarche concrète n’aurait encore été effectuée dans ce dossier.

Le PSG pense à Guéla Doué pour devenir la doublure d’Achraf Hakimi. Pour l’instant, aucune démarche concrète n’a encore été entamée. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083443619805958495

À 21 ans, Godts dispose encore d’une belle marge de progression. Mais à ce stade, son profil apparaît surtout comme une option supplémentaire pour étoffer la rotation offensive parisienne.