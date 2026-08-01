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FRANCE

RC Lens : une prometteuse défenseure file relever un défi en Espagne

Par Louis Chrestian - 1 Août 2026, 10:04
RC Lens : une prometteuse défenseure file relever un défi en Espagne

Partie libre après trois saisons passées au RC Lens, Romane Lejeune va poursuivre sa progression loin de la France. La défenseure de 21 ans s’est engagée avec le Madrid CFF et découvrira la Liga F.

Romane Lejeune quitte Lens après trois saisons

Un nouveau chapitre s’ouvre dans la jeune carrière de Romane Lejeune. Après l’annonce de son départ du RC Lens il y a quelques semaines, l’internationale Espoirs française a choisi l’Espagne pour franchir une nouvelle étape.

La défenseure s’est engagée avec le Madrid CFF, où elle intégrera l’équipe première. Comme le rapporte Lensois.com, elle rejoint la Liga F après trois saisons sous les couleurs lensoises.

Un premier défi à l’étranger

À 21 ans, Romane Lejeune va découvrir son premier championnat étranger et se mesurer au très haut niveau espagnol. Le Madrid CFF lui offre l’occasion de poursuivre son développement dans une compétition dominée ces dernières années par le FC Barcelone et le Real Madrid.

Ce départ marque un tournant pour cet élément prometteur, désormais attendu dans un environnement plus relevé. Son adaptation à un nouveau pays et à un football différent constituera l’un des principaux enjeux de cette première expérience hors de France.

Le mercato lensois continue de s’animer

En parallèle de ce départ chez les féminines, l’actualité du RC Lens reste également chargée du côté de l’équipe masculine. Selon le journaliste Sébastien Denis, Yacine Titraoui a terminé sa visite médicale à Lens et sa signature est désormais attendue.

Pour Romane Lejeune, l’avenir est déjà fixé. La jeune Française va désormais tenter de gagner sa place au Madrid CFF et de confirmer les promesses entrevues durant ses trois années à Lens.

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