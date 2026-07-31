Proche de s’engager au RC Lens sur ce mercato estival, Yassine Titraoui (23 ans) jouit d’une réputation assez inattendue.

Le RC Lens pourrait bientôt enregistrer une nouvelle recrue au milieu de terrain. Yassine Titraoui, actuellement sous contrat avec le Sporting de Charleroi, se rapprocherait sérieusement des Sang et Or. Des discussions seraient en cours pour permettre au milieu algérien de 23 ans de rejoindre l’Artois lors de ce mercato estival. Le dossier semblerait même bien avancé.

Titraoui veut rejoindre le RC Lens

Le joueur serait favorable à une arrivée au RC Lens, un élément important dans les négociations. Cette volonté pourrait permettre aux dirigeants lensois d’accélérer et de trouver rapidement un accord avec Charleroi. Le natif de M’Sila aurait d’ailleurs refusé au dernier moment une arrivée à l’Olympiakos, signe que le projet lensois disposerait d’arguments solides à ses yeux. Tous les feux semblaient donc au vert pour voir Titraoui rejoindre le groupe de Dino Toppmöller.

Mais alors que l’opération semble proche d’aboutir, Mohamed Toubache-Ter a apporté une information beaucoup moins rassurante. L’insider a notamment pointé du doigt l’instabilité supposée de l’entourage du joueur : « Joueur trop instable… enfin entourage ! Il a changé d’agent récemment mais l’entourage reste le même ! » Une déclaration qui pourrait soulever certaines interrogations au sein des clubs intéressés. Le problème ne concernerait donc pas directement le comportement ou le niveau sportif de Yassine Titraoui, mais plutôt son environnement et la stabilité des personnes qui l’accompagnent.

Un dernier obstacle avant la signature ?

Pour le RC Lens, cette sortie ne signifie pas forcément que le transfert est remis en cause. Les discussions continueraient et la volonté du joueur de rejoindre l’Artois resterait un élément favorable. Mais les réserves évoquées autour de son entourage pourraient compliquer les dernières étapes du dossier ou pousser les dirigeants lensois à se montrer plus prudents.

Le Racing devra donc s’assurer que toutes les conditions sont réunies avant de finaliser l’opération. Après avoir refusé l’Olympiakos et affiché sa préférence pour le projet lensois, Yassine Titraoui semble toujours proche du RC Lens. Reste à savoir si les inquiétudes soulevées à la dernière minute auront une réelle conséquence sur son arrivée.