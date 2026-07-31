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FRANCE

ASSE Mercato : un cador européen se retire de la course pour Lucas Stassin

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 06:00
Lucas Stassin (ASSE)

Alors que le nom de Lucas Stassin circulait récemment du côté du FC Porto, la piste portugaise serait désormais abandonnée.

Le feuilleton Lucas Stassin pourrait connaître un nouveau rebondissement. Courtisé ces dernières semaines par plusieurs formations, l’attaquant belge de l’ASSE était notamment apparu dans les radars du FC Porto. Mais cette piste serait désormais refermée côté portugais.

D’après le compte @Anterotranfs sur X, relayé par Tribune Stéphanoise, les dirigeants des Dragons auraient finalement choisi d’écarter le profil du buteur stéphanois. Une décision qui mettrait donc un terme, à ce stade, à l’intérêt du club portugais pour l’avant-centre des Verts.

Ces dernières semaines, Lucas Stassin était régulièrement associé au FC Porto. Le profil du jeune attaquant belge correspondait aux habitudes du club portugais, toujours attentif aux joueurs à fort potentiel. Des discussions et un intérêt concret avaient même été évoqués par plusieurs médias, alors que le joueur cherchait une opportunité d’évoluer à un niveau supérieur après son passage à Saint-Étienne.

Quel avenir désormais pour Lucas Stassin ?

La fermeture annoncée de la piste FC Porto ne signifie pas forcément que Lucas Stassin restera dans le Forez. Le joueur conserve une cote importante sur le marché et son profil continue d’attirer plusieurs clubs européens.

Après une saison mitigée en Ligue 2 et un mercato qui s’emballe pour lui, l’attaquant de 21 ans devra désormais attendre de connaître la suite. L’ASSE, de son côté, devra également gérer l’avenir d’un joueur considéré comme l’un de ses principaux actifs offensifs.

ASSE

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