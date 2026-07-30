Kilmer Sports Ventures semble préparer un avenir doré à l’ASSE et vient de faire signer un jeune défenseur très prometteur.

L’ASSE continue de préparer l’avenir. Jediaél Mbambi, jeune défenseur belge de 17 ans, a rejoint les Verts et a déjà découvert le groupe professionnel lors du stage de préparation à Divonne-les-Bains.

Mbambi était courtisé par la Juve

Le jeune joueur a notamment fait son apparition lors du match amical de la réserve de l’ASSE contre l’OM. Il fait également partie du groupe actuellement réuni à Divonne-les-Bains et est entré en jeu lors du large succès stéphanois face à l’équipe B de Lausanne Sport (4-0). Une intégration rapide qui témoigne de la confiance accordée à ce jeune défenseur par le staff d’Ian Cathro.

Selon le média belge Wallfoot, Jediaél Mbambi avait été courtisé par la Juventus Turin il y a environ un an. Le club italien n’aurait finalement pas donné suite, permettant à l’ASSE de se positionner sur ce profil prometteur. Une information qui met en lumière le travail de la cellule de recrutement stéphanoise, attentive aux jeunes talents étrangers susceptibles de renforcer la formation du club.

Un défenseur polyvalent à l’ASSE

Né le 26 juin 2009 à Vilvoorde, Jediaél Mbambi évolue principalement au poste de défenseur central. Du haut de ses 1,85 m, le Belge possède déjà un gabarit intéressant. Il serait également capable de dépanner dans l’entrejeu grâce à sa polyvalence. Encore éligible avec les U19, il arrive à l’ASSE à un moment où plusieurs défenseurs de la réserve pourraient quitter le club. Axel Dodote, Ewan Hornech et Samy Achour figurent notamment parmi les joueurs dont l’avenir pourrait s’écrire loin du Forez.

Mbambi pourrait donc rapidement intégrer les équipes de jeunes stéphanoises tout en poursuivant son apprentissage au contact du groupe professionnel. Jediaél Mbambi n’est pas le seul footballeur de sa famille. Son jeune frère Jeoffrey évolue actuellement au Club Bruges dans les catégories de jeunes. Son frère aîné, Jérémy, joue quant à lui à Pise, après avoir notamment porté les couleurs de La Gantoise. L’ASSE semble donc avoir mis la main sur un jeune défenseur issu d’une famille déjà bien installée dans le monde du football.