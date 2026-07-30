Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le transfert de Matthis Abline à l’AS Monaco est désormais imminent. Après avoir passé sa visite médicale ce mercredi, l’attaquant du FC Nantes devrait officiellement s’engager avec le club de la Principauté ce jeudi matin.

Matthis Abline a bien franchi une étape décisive dans son départ du FC Nantes. Selon L’Équipe, l’attaquant de 23 ans a passé avec succès sa visite médicale en vue de rejoindre l’AS Monaco. Il ne resterait désormais que quelques détails administratifs à régler avant la signature du joueur. Celle-ci devrait intervenir ce jeudi dans la matinée.

Un transfert record pour le FC Nantes

L’opération semble satisfaire toutes les parties. Le FC Nantes devrait récupérer environ 30 M€, ce qui constituerait la plus grosse vente de son histoire.

De son côté, l’AS Monaco va enfin boucler l’arrivée d’une cible suivie depuis plusieurs mois. Les premiers contacts entre les deux clubs remontaient en effet au dernier mercato hivernal.

Quant à Matthis Abline, il devrait rejoindre un projet qui l’a rapidement séduit malgré plusieurs sollicitations.

La Premier League et Galatasaray ont tenté leur chance

Ces derniers jours, des offres potentiellement plus importantes auraient émergé. Un club de Premier League et Galatasaray auraient notamment manifesté leur intérêt.

Le Paris FC a également longtemps été présenté comme un sérieux prétendant. Mais le dossier semble désormais définitivement tranché en faveur de l’AS Monaco.

Abline pourrait même participer à son premier entraînement avec l’ASM dès ce jeudi.

Le plus gros transfert de l’été en France

Avec un montant estimé à 30 M€, le transfert de Matthis Abline deviendrait provisoirement le plus important de la fenêtre estivale en Ligue 1 dans le sens des arrivées.

L’attaquant du FC Nantes dépasserait ainsi Patrick Zabi, transféré de Reims au Paris FC pour environ 25 M€.

Pour le FC Nantes, ce départ record devrait offrir une marge de manœuvre considérable afin d’accélérer sur plusieurs dossiers prioritaires du mercato.